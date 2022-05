Su Marte scoperto un varco che sembra un portale alieno La misteriosa formazione è stata fotografata dal rover Curiosity della NASA lo scorso 7 maggio in una struttura geologica nota come il Greenheugh Frontone.

A cura di Valeria Aiello

Immagine a colori della formazione rocciosa simile a una porta / NASA

Una delle più recenti immagini inviate dal rover Curiosity della NASA ha rivelato la presenza su Marte di una misteriosa struttura che sembra una porta perfettamente scavata tra le rocce del Pianeta rosso. La sua simmetria sembra suggerire che non si tratti di una formazione naturale, portando più di qualcuno a credere che sia una sorta di portale alieno, oppure l’ingresso di un piccolo nascondiglio per marziani.

La foto è stata scattata lo scorso 7 maggio in una struttura geologica nota come il Greenheugh Frontone, un pendio marziano ricoperto da arenaria pietrosa ai piedi del Monte Sharp, che Curioosity sta scalando dal 2014. Durante il percorso, il rover della NASA sta studiando i diversi strati sedimentari, aiutando gli scienziati a capire se e come qualche forma di vita microscopica possa essere vissuta nell’antico Marte.

La struttura che sembra una porta aliena

L’immagine è stata condivisa da un utente di Reddit, in un post diventato popolare che afferma che una formazione su Marte sembra essere un portale, con un muro vicino che sembra artificiale.

Speculazioni a parte, la porta è in realtà una fessura molto piccola, di circa 30 centimetri di larghezza e 45 di diametro, come spiegato da un portavoce del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA a Snopes. “Gli scienziati riportano di fratture lineari in tutto l’affioramento roccioso, e questo è un luogo in cui si intersecano diverse fratture lineari”. Il team per le relazioni con i media della NASA ha fatto anche riferimento a un mosaico digitale di foto catturate dal rover, che mostra la fessura all’interno di un panorama più ampio. La struttura è visibile in alto, leggermente a sinistra dell’immagine.