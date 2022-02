Questo spettacolare video della Luna che passa davanti alla Terra è vero: lo ha ripreso un satellite Quello pubblicato dalla NASA è uno spettacolare video del lato oscuro della Luna intento a transitare sul nostro pianeta. Tanto bello da sembrare finto: lo ha girato un satellite a oltre 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.

A cura di Marco Paretti

È tanto bello da sembrare finto, eppure quello rilasciato dalla NASA nelle ultime ora è un video vero ripreso da un satellite distante oltre 1,5 milioni di chilometri. La sequenza che mostra il passaggio della Luna davanti alla Terra è stata ripresa da un satellite nel 2015, catturando un elemento che raramente possiamo vedere: a mostrarsi nel filmato è infatti il lato oscuro del nostro satellite, impossibile da osservare dal pianeta perché sempre nascosto. Un lato misterioso e difficile da raggiungere, tanto che la prima missione ad atterrarci sopra è stata quella cinese lanciata nel gennaio del 2019.

Oggi però tutti possiamo osservare questo speciale lato della Luna grazie alla sequenza di immagini scattate dal satellite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), il cui scopo principale è quello di monitorare i venti solari. A volte, però, il satellite viene utilizzato per scattare degli spettacolari "selfie" spaziali. Una procedura che in realtà non è così semplice: la Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) del satellite ha solamente due finestre nell'intero anno solare per catturare un'immagine della Terra attraversata dalla Luna. DSCOVR è stato lanciato l'11 febbraio 2015 e quest'anno festeggia i 7 anni di attività.

Generare una serie di immagini di questo tipo non è peraltro semplice. Le immagini a colori di EPIC richiedono la fusione di tre esposizioni monocromatiche separate scattate dalla camera in rapida successione. La camera scatta infatti una serie di 10 immagini caratterizzate da differenti filtri, dagli infrarossi agli ultravioletti, dalle quali è poi possibile estrapolare i canali rosso, verde e blu per dare vita a un'immagine dai colori realistici. Dato che le immagini vengono scattate a una distanza di circa 30 secondi l'una dall'altra, è possibile notare un leggero artefatto nella parte destra della Luna. "È incredibile come la Terra sia molto più luminosa della Luna" ha commentato Adam Szabo, scienziato del progetto DSCOVR. "Il nostro pianeta è davvero un oggetto brillante nello spazio oscuro".