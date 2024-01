Perché il cancro colpisce sempre di più i giovani I dati mostrano un netto aumento dell’incidenza di alcuni tumori negli under 50. Secondo gli esperti, i colpevoli sono da ricercare in una serie di fattori, come i cambiamenti nelle abitudini alimentari e l’obesità infantile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

L’aumento dei casi di cancro nei giovani non ha ancora una spiegazione definitiva. Ma alcuni indizi arrivano dai tipi di tumore più frequentemente diagnosticati negli under 50. Lo rileva una nuova analisi del Wall Street Journal sui dati del National Cancer Institute degli Stati Uniti, rilanciata da Alberto Burioni sui social. “Negli ultimi 20 anni – scrive il professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano – si è registrato un netto aumento dell’incidenza di alcuni gravi tipi di tumori tra i giovani. E non sappiamo ancora il perché”.

Cancro in aumento nei giovani

I dati mostrano un netto aumento dei tumori che riguardano il tratto gastrointestinale, come il cancro al colon retto, al fegato, allo stomaco e al pancreas, ma anche di altri tipi di tumore, sempre più osservati nei giovani, come i tumori all’utero nelle donne. Nel complesso, secondi di dati statunitensi, le diagnosi di cancro sono aumentate nel 2019 a 107,8 casi ogni 100mila persone under 50 anni, in crescita del 12,8% rispetto a 95,6 su 100mila del 2000. Anche uno recente studio apparso su Bmj Oncology, ricorda il Wall Street Journal, ha riportato un forte aumento globale dei tumori nelle persone sotto i 50 anni, con i tassi più alti in Nord America, Australia ed Europa occidentale.

I possibili colpevoli dell'aumento

I ricercatori non hanno ancora una spiegazione definitiva del motivo per cui il cancro colpisca sempre di più i giovani, ma alcuni indizi arrivano dai tipi di tumore più frequentemente diagnosticati. I casi di cancro al colon-retto, in particolare, sono quelli per cui si è osservato l’aumento più significativo, il che sta portando molti esperti a ritenere che i cambiamenti nell’alimentazione e negli stili di vita iniziati a metà del secolo scorso possano essere almeno parte del problema.

I ricercatori stanno anche valutando la possibilità che i cambiamenti nel microbioma, che svolge un ruolo chiave nella salute generale, compresa la digestione e la regolazione del sistema immunitario, stiano aumentando la suscettibilità al cancro. Questi potrebbero essere dovuti a un maggior consumo di alimenti ricchi di grassi saturi e zuccheri, che aumenta il rischio di obesità infantile e altera la composizione del microbioma, ma potrebbero essere associati anche a un maggior uso di alcuni farmaci, come gli antibiotici, che indeboliscono la flora intestinale e la capacità del microbioma di proteggerci dai batteri patogeni e favorire la produzione di vitamine essenziali.

Il collegamento tra l’aumento dei casi di cancro nei giovani, obesità infantile e microbioma è ancora circostanziato, e sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno le ragioni dietro gli aumenti dei casi di cancro nei giovani. Tra gli indiziati, ci sono anche l’esposizione a più alti livelli di inquinamento in età infantile, una minore attività fisica e il consumo di alcolici durante l’adolescenza.

“I pazienti stanno diventando sempre più giovani – ha affermato Andrea Cercek che co-dirige un programma per pazienti con cancro gastrointestinale a esordio precoce presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Cercek ritiene “probabile” che alla base dell’aumento di tumori negli under 50 ci sia “qualche cambiamento ambientale, qualcosa nel nostro cibo, nei nostri farmaci o qualcosa che non abbiamo ancora identificato”.