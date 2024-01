Meraviglioso uccello color arcobaleno scappa da uno zoo: “Se supera l’inverno può sopravvivere” Un lorichetto arcobaleno è fuggito da uno zoo del Regno Unito. Il variopinto e bellissimo uccello originario dell’Australia ha approfittato di un visitatore per scappare dalla voliera. Secondo gli esperti, se il pappagallo sopravvivrà ai rigori dell’inverno britannico potrà continuare la propria vita in natura. Solo, ma finalmente libero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Un lorichetto arcobaleno. Credit: Andrew Allen / iNaturalist (CC BY)

Uno splendido lorichetto di Swainson (Trichoglossus moluccanus), uno degli uccelli più belli e colorati al mondo – non a caso è conosciuto anche come lorichetto arcobaleno – è fuggito dallo zoo di Colchester, nel Regno Unito. L'animale ha approfittato di uno dei visitatori per prendere un passaggio e darsi alla fuga nell'area boschiva nei pressi del giardino zoologico. Nonostante lo staff abbia fatto tutto il possibile per riportarlo nella grande voliera assieme ai suoi compagni, questo esemplare sta continuando la sua fuga per la libertà e potrebbe non essere più recuperato.

Credit: Fir0002 / wikipedia

L'incidente, se così possiamo chiamarlo, si è verificato nel giorno dell'Epifania. Lo zoo di Colchester consente ai visitatori di entrare nella grande gabbia dove sono i lorichetti arcobaleno e altri splendidi pappagalli, con i quali è possibile interagire. Pagando una sterlina, infatti, i visitatori possono acquistare un bicchierino di nettare e spingere i volatili a posarsi su di essi per bere la prelibatezza. Si tratta di una di quelle controverse interazioni che trasformano gli animali selvatici – già privati della loro libertà – in fenomeni da baraccone per il pubblico pagante, una forma di sfruttamento condannata da tutte le associazioni animaliste. Al netto di queste considerazioni, il lorichetto arcobaleno ha utilizzato uno dei visitatori come “mezzo di trasporto”; in pratica, si è posato su una persona ed è stato gentilmente accompagnato fuori dalla voliera.

In base a quanto riportato dal Daily Gazette Standard, l'uomo è uscito nell'atrio per chiedere allo staff dello zoo di rimuovere il volatile, ma quest'ultimo se n'è approfittato per volare verso le porte aperte ed è fuggito all'esterno. “L'uccello è volato verso gli alberi ad alto fusto vicini e quando i custodi hanno tentato di ripulire l'area e di prendere delle scale per attirare l'uccello verso il basso, è volato via verso il retro dello zoo”, ha dichiarato un portavoce del giardino zoologico. “I custodi si sono riuniti per cercare di farlo tornare in volo verso lo zoo, ma senza alcun risultato. L’ultimo avvistamento è avvenuto tra gli alberi di fronte all’area naturale dello zoo, sull’altro lato del fiume Roman. Il personale ha cercato per un po' di tempo di trovarlo ma senza fortuna, supponendo che l'uccello fosse volato verso la tenuta di Birch”, ha chiosato il portavoce. Insomma, il fuggitivo è scomparso. Per provare a farlo tornare “a casa” hanno messo nella voliera esterna tutti i suoi compagni di prigionia, ritenendo che i loro richiami potessero attirarlo, ma tutto è stato invano, compreso l'aver lasciato all'esterno un delizioso contenitore con il nettare.

Credit: wikipedia

I lorichetti arcobaleno sono pappagalli originari dell'Australia, pertanto l'esemplare si trova a migliaia e migliaia di chilometri dal proprio habitat naturale. A preoccupare gli esperti sono soprattutto le rigide temperature invernali in Inghilterra, che potrebbero condannare il volatile a un'atroce morte di stenti. Del resto in questo periodo dell'anno è anche molto difficile trovare del cibo, soprattutto per un animale che è sempre stato chiuso in gabbia, per quanto grande. Fortunatamente i pappagalli sono spesso uccelli opportunisti molto adattabili e resistenti, come dimostra a colonizzazione di Roma da parte dei parrocchetti dal collare e dei parrocchetti monaci, pertanto, non è escluso che l'uccello riesca a superare l'inverno e sopravvivere in natura, come hanno fatto tanti altri animali sfuggiti al controllo dell'uomo. Come affermato dall'ornitologo Nick Moran al Southend Echo, se il lorichetto arcobaleno riuscisse a superare l'inverno potrebbe continuare la propria vita nella natura britannica. Solo e lontanissimo dai suoi simili, ma finalmente libero.