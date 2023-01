Long Covid e sintomi persistenti, solo 7 effetti sono correlati alla malattia Lo ha scoperto un team di ricerca americano che ha preso in esame i sintomi più frequentemente riportati dai pazienti, osservando che solo sette sono direttamente associati ai postumi dell’infezione da coronavirus. Ecco quali sono.

A cura di Valeria Aiello

Solo sette sintomi sono specificamente collegati al Long Covid. Lo ha scoperto un team di ricerca dell’Università del Missouri che non si aspettava di arrivare a una tale conclusione, dato l’enorme numero di potenziali postumi precedentemente riportati in letteratura. Secondo gli studiosi, che hanno dettagliato i risultati del loro lavoro sulla rivista Open Forum Infectious Diseases, le persone che soffrono dei postumi del Covid sono suscettibili a sviluppare solo sette sintomi entro massimo un anno dall’infezione. Questi sono: battito cardiaco accelerato, caduta dei capelli, affaticamento, dolore toracico, mancanza di respiro, dolori articolari e obesità.

Per arrivare a tale scoperta, il team ha esaminato i dati dell’Oracle Cerner americano che raccoglie in forma anonima le informazioni delle cartelle cliniche elettroniche per scopi di ricerca medica. Dopo aver valutato un totale di 52.461 pazienti in 122 strutture sanitarie negli Stati Uniti, i ricercatori hanno selezionato i sintomi più comunemente riportati per il Long Covid, cercando eventuali confronti tra i segni clinici – di cui gran parte condivisi con altre infezioni virali delle vie respiratorie – riferiti dai pazienti, divisi in tre sottogruppi: soggetti con diagnosi di Covid ma che non hanno mostrato altre comuni infezioni virali delle vie respiratorie, come influenza e polmonite; soggetti con comuni infezioni respiratorie virali ma che non hanno avuto il Covid; e soggetti che non hanno avuto né il Covid né altre comuni infezioni respiratorie virali.

In totale, gli studiosi hanno valutato 47 potenziali sintomi di Long Covid, su una base di 17.487 adulti che hanno contratto l’infezione. “Nonostante lo schiacciante numero, abbiamo trovato solo alcuni sintomi specificamente correlati all’infezione da SARS-CoV-2 – ha affermato Chi-Ren Shyu, direttore dell’Institute for Data Science and Informatics dell’Università del Missouri e autore corrispondente dello studio – . Prima di esaminare i dati, pensavo che avremmo trovato un’ampia quantità di sintomi specificamente associati al Long Covid, ma non è stato così”.

I 7 sintomi del Long Covid

L’analisi ha rilevato che, fino a un anno dopo il Covid, i pazienti hanno maggiori probabilità di sviluppare:

palpitazioni

perdita di capelli

affaticamento

dolore toracico

mancanza di respiro

dolori articolari

obesità

“La nostra ricerca è stata in grado di identificare le sequele (conseguenze, ndr) a lungo termine distintive del Covid-19 e separare la sindrome post-COVID da altre sindromi post-virali – ha aggiunto il professor Adnan Qureshi della School of Medicine dell’Università del Missouri e coautore dello studio – . I sopravvissuti hanno ancora sintomi che a volte sono invalidanti e impediscono loro di tornare al lavoro o alle attività della loro vita quotidiana”.

I ricercatori ritengono che, aumentando la conoscenza circa il sintomi di Long Covid e il tempo entro quanto si manifestano, i medici saranno meglio attrezzati nel riconoscere rapidamente i segni di questa sindrome e aiutare le persone ad accedere a cure adeguate. In altre parole, più continuiamo a conoscere il virus e i suoi effetti, maggiori sono le possibilità di prevedere cosa potrebbe fare dopo. “Gli studiosi saranno in grado di comprendere meglio come SARS-CoV-2 può mutare o evolversi creando nuove connessioni di cui forse non sapevamo prima – ha aggiunto Shyu – . Andando avanti possiamo utilizzare le cartelle cliniche elettroniche per rilevare rapidamente sottogruppi di pazienti che potrebbero avere queste condizioni di salute a lungo termine”.