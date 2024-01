Lo spettacolo del “fumo” che esce dal lago Michigan: ecco qual è la causa Il “fumo” è in realtà vapore acqueo che si forma quando l’aria è molto più fredda dell’acqua: in questi giorni, a Chicago, le minime sono state decisamente gelide, anche sotto i 20 °C in alcune aree, mentre l’acqua del lago Michigan è ancora relativamente calda, con 4 °C gradi nel Chicago Crib. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vista di Chicago e del lago Michigan che in questi giorni ha cominciato a "fumare" / Credit: Instagram/@bestdatefood

Come in molti degli ultimi inverni, uno spettacolare fenomeno sta impressionando gli abitanti di Chicago: le acque del lago Michigan hanno cominciato a “fumare”, producendo un fitto strato di nebbia che attraversa tutto il bacino. Da Instagram a TikTok, diversi utenti stanno condividendo foto e video del fenomeno, portando molte persone a chiedersi a cosa sia lo steam – è così che gli americani chiamano il vapore – e quale sia la causa.

Qual è la causa del “fumo” sul lago Michigan

Lo steam, come suggerito anche dal nome, è il vapore acqueo che, nel caso del lago Michigan, si forma quando l’aria è molto più fredda delle acque del bacino. In questi giorni, a Chicago, le minime sono state decisamente gelide, scendendo anche sotto i 20 °C in alcune aree, mentre l’acqua del lago Michigan è ancora relativamente calda, con 4° gradi registrati nel Chicago Crib. In queste condizioni, quando il vento gelido – per il quale il National Weather Service ha emesso anche un’allerta – soffia sulle acque del lago, il sottile strato di aria calda appena sopra la superficie del bacino si condensa, in un processo simile a quello che si verifica quando respiriamo al freddo.

Sul lago Michigan, la grande differenza di temperatura tra il vento gelido e lo strato di aria calda sopra il bacino ha quindi portato alla formazione della densa coltre di vapore acqueo. Tuttavia, alla fine, con minime che nei prossimi giorni dovrebbero rimanere decisamente gelide, la temperatura dello strato di aria calda raggiungerà lo zero, per cui probabile che sulla superficie del lago inizierà a formarsi del ghiaccio e lo steam non sarà più presente. Prima di allora, il “fumo” continuerà ad attraversare il lago, regalando spettacolo.