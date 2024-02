L’enorme palla di fuoco che squarcia il cielo delle Hawaii non è un meteorite: le impressionanti immagini L’oggetto è stato avvistato mentre bruciava nell’atmosfera terrestre poco prima delle mezzanotte del 9 febbraio. Secondo alcuni osservatori si tratterebbe del satellite cinese Object K che è caduto al largo delle Hawaii. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

La palla di fuoco, seguita da una scia luminosa, che ha squarciato il cielo delle Hawaii. Secondo alcuni osservatori, si tratterebbe del satellite cinese Object K caduto sulla Terra. Credit: NAOJ & Asahi Shimbun

Sta facendo discutere il video di un’enorme palla di fuoco che, poco prima della mezzanotte del 9 febbraio scorso, ha squarciato il cielo delle Hawaii. Alcuni esperti hanno escluso da subito che si sia trattato di una cometa o un meteorite, visto che il passaggio del bolide è stato molto lento e luminoso, mentre le rocce spaziali che entrano nell’atmosfera terrestre sono generalmente visibili per molto meno tempo e producono una scia diversa da quella che si vede nel filmato.

Secondo alcuni osservatori, si tratterebbe di un satellite cinese, chiamato Object K (ID 48257), che venerdì 9 febbraio è precipitato sulla Terra, rientrando nell’atmosfera sopra l’Oceano Pacifico, approssimativamente al largo delle Hawaii. Anche gli ultimi dati del servizio di tracciamento SatFlare confermano che, in quegli stessi istanti di venerdì 9 febbraio, il satellite Object K, lanciato nel 2021 nell’orbita terrestre, è caduto sulla Terra, a circa 200 km al est dall’arcipelago hawaiano.

Il satellite cinese Object K nel punto di rientro nell'atmosfera terrestre / Credit: SatFlare

“Pazzesco che somigli a un UFO o qualche altro tipo di oggetto non identificato” ha fatto notare uno degli osservatori sui social. “È stato stupefacente! Una fine spettacolare – ha aggiunto un altro utente – . Era come un uccello di fuoco con le piume rosse della coda che si allargavano”.

Sarebbe proprio il colore bianco-rossastro della grande scia luminosa, seguita da diversi altri piccoli frammenti che bruciano nell’atmosfera a rafforzare ulteriormente la tesi secondo cui l’oggetto che ha attraversato il cielo delle Hawaii non era un meteorite ma molto probabilmente il satellite cinese Object K: quando entrano nell’atmosfera terrestre, le rocce spaziali producono generalmente una scia tendente al verde o al blu, per via degli elementi di cui sono fatte, mentre la scia luminosa vista nella notte hawaiana aveva il colore tipico di oggetti in plastica o metallo che bruciano nell’atmosfera.