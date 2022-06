Le origini della peste identificate nel DNA batterico Trovate tracce del batterio che causa la peste nera trovato in sette corpi sepolti in una profonda valle del Kirghizistan settentrionale.

A cura di Valeria Aiello

Il medico della peste in un disegno del XVI secolo / web

La peste nera, la pandemia più mortale nella storia umana, potrebbe essere emersa per la prima volta nell’Eurasia centrale. Le origini geografiche della devastante epidemia del XIV secolo sono state più volte contestate, con ricerche precedenti che facevano previsioni di vasta portata, dall’Eurasia occidentale alla Cina.

Questa nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Nature si basa su numerose prove, inclusa una notevole quantità di analisi del DNA di persone morte nel XIV secolo intorno all’odierno Kirghizistan. Il lavoro si concentra nella profonda valle di Chüy, vicino al lago Issyk Kul, nel Kirghizistan settentrionale, dove un numero sorprendentemente alto di sepolture può essere datato al 1338 e al 1339, otto anni prima che la peste nera arrivasse sulle coste europee, nel 1346.

Molte delle lapidi della zona sono incise in cirillico, indicando che le tombe custodiscono i corpi di persone morte per “pestilenza”. Ora, le prove genetiche possono ora dimostrare che le tombe contengono, in effetti, i corpi di alcune delle prime vittime di peste conosciute.

Il DNA è stato estratto da sette individui sepolti nel sito, da cui sono emerse tracce del batterio che causa la peste, Yersinia pestis, in tre campioni. “Abbiamo scoperto che gli antichi ceppi del Kirghizistan che sono posizionati esattamente nel nodo di questo enorme evento di diversificazione. In altre parole, abbiamo trovato il ceppo di origine della peste nera e conosciamo anche la sua data esatta, l'anno 1338” ha affermato Maria Spyrou, autrice principale e ricercatrice presso l’Università di Tubinga in Germania.

I ricercatori hanno anche scoperto che i roditori che attualmente vivono in questa regione sono ancora infettati da moderni ceppi di peste strettamente correlati agli antichi che hanno causato la peste nera. Dal momento che sappiamo che le epidemie di peste iniziano in genere con la diffusione da parte di un animale – spesso un roditore o le sue pulci – questo suggerisce ulteriormente che l’emergere della peste nera abbia avuto una sorta di origine qui nell’Eurasia centrale.

“Abbiamo trovato prove antiche, oltre a prove moderne. Allo stesso tempo, abbiamo lapidi che ci dicono persino quando è successo – ha detto Johannes Krause, autore dello studio del Max Planck Institute for the Science of Human History, in una conferenza stampa – . Abbiamo individuato la sua origine nel tempo e nello spazio, il che è davvero notevole”.