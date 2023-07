La storia di Pigcasso, il maiale pittore che ha venduto quadri per un milione di dollari Pigcasso non è il primo animale ad afferrare un pennello. In Thailandia guardare gli elefanti che dipingono è un’attività turistica particolarmente ambita ma spesso per addestrarli vengono usate tecniche brutali.

A cura di Elisabetta Rosso

Firma i quadri intingendo il naso nel succo di barbabietola e premendolo sulla tela. Pigcasso è una scrofa con un pennello in bocca che vende dipinti a 25.000 dollari. Il gioco di parole è quasi didascalico. Nel 2016 è stata salvata dal macello grazie all'attivista sudafricana per i diritti degli animali, Joanne Lefson, "quando l'ho portata nella stalla ha subito preso alcuni pennelli e li ha rotti, così mi è venuta l'idea: insegnarle a dipingere", ha spiegato a CbsNews.

Ha funzionato, non tanto per le "opere astratte", che sono un miscuglio di colori causali, la notorietà della scrofa è infatti dovuta al concetto di mostrum, di prodigio, lo stesso che muove le dinamiche di un circo e che fa applaudire il pubblico entusiasta quando un cane cammina su due zampe. La scrofa che dipinge ha successo, è stata la prima artista non umana a ospitare una mostra d'arte, e nel 2019 ha ispirato l'edizione limitata dell'orologio Flying Pig di Swatch. Non solo, come spiega Lefson tutti i suoi quadri sono stati venuti per un totale di 1 milione di dollari.

Non è il primo animale ad afferrare un pennello, in Thailandia guardare gli elefanti che dipingono è un'attività turistica particolarmente ambita. Terminato lo spettacolo, vengono esposte le tele e messe all’asta, e gli elefanti vengono premiati con banane e noccioline. Per insegnare agli animali come dipingere spesso vengono usati metodi brutali. Esistono anche tecniche alternative che richiedono più tempo e pazienza, Leftoson per esempio, ha spiegato che per aiutare Pigcasso a realizzare i quadri usa pop corn al caramello e tecniche imitative.

La storia di Pigcasso

Pigcasso è nata nel 2016 in un allevamento di suini di Winelands del Western Cape, in Sudafrica. Dopo nemmeno un anno è stata salvata da Joanne Lefson e portata alla Farm Sanctuary SA di Franschhoek, l'organizzazione senza scopo di lucro fondata da Lefson. Quando è entrata per la prima volta nella stalla della fattoria ha distrutto tutto, anche un set di pennelli, e così è nata l'idea. Lefson ha insegnato a Pigcasso come usarli, a volte mette il colore sulla tela direttamente con il naso. Per dipingere utilizza un pennello su misura e una vernice atossica e adatta ai bambini per realizzare i dipinti. "I momenti più intriganti sono quelli in cui crea forme incredibili da sola, un cuore, un'iniziale, un numero, e io la fermavo, chiedendomi come posso aiutarla o spingerla a realizzare nuove opere", ha scritto l'attivista.

Le opere dipinte dalla scrofa

I quadri di Pigcasso vengono classificati come espressionismo astratto, anche se sono lontani dai dipinti di Robert Motherwell, Isamu Noguchi, Jackson Pollock e Mark Rothko. I tre dipinti più celebri sono "Peacock", "Snowman" e "Mouse" venduti per 5.000 dollari ciascuno nel 2021. Pigcasso ha anche realizzato un dipinto del principe Harry, comprato da un acquirente spagnolo a 3.000 dollari. Il record però, è stato raggiunto il 13 dicembre 2021, un'opera d'arte intitolata Wild and Free, è stata acquistata dal collezionista d'arte tedesco Peter Esser a 25.000 dollari. Secondo Lefson con i quadri di Pigcasso è stato raccolto più di 1 milione di dollari che verrà usato per finanziare la Farm Sanctuary SA di Franschhoek.