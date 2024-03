La nascita di un cucciolo di ippopotamo pigmeo riaccende le speranze: il video dei primi giorni Nel Parco Zoologico dell’Attica di Atene è nato un esemplare maschio di ippopotamo pigmeo: si tratta della prima nascita dopo dieci anni dall’ultima avvenuta nella struttura greca. Per diversi motivi è una notizia che accende nuove speranze per la sopravvivenza della specie a grave rischio estinzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

ATTICA ZOOLOGICAL PARK | Una foto del cucciolo nato a fine febbraio 2019

In un parco zoologico della Grecia è nato un esemplare maschio di ippopotamo pigmeo. È la prima nascita nella struttura da ormai dieci anni. Si tratta di una specie a grave rischio estinzione: in natura ne resta solo qualche migliaio e la loro sopravvivenza è gravemente minacciata da diversi pericoli esterni. Primo tra tutti la perdita del loro habitat naturale e la caccia illegale che subiscono per il prezioso avorio di cui sono fatti i loro denti.

Per qualsiasi specie animale minacciata la nascita di un nuovo esemplare è sempre una buona notizia. Quella del piccolo di ippopotamo pigmeo maschio nel Parco Zoologico dell'Attica di Atene (Attica Zoological Park) lo è ancora di più. Per diversi motivi: innanzitutto perché all'interno della struttura l'ultima nascita risale al 2014, dieci anni fa, ma anche per il fatto che sia un maschio. In cattività, infatti, i maschi sono davvero pochi e questo pone degli ostacoli importanti per la riproduzione della specie.

La prima nascita dopo dieci anni

Il personale del parco zoologico greco ha festeggiato con grande entusiasmo la nascita del piccolo di ippopotamo pigmeo, avvenuta lo scorso 19 febbraio: il cucciolo pesa 7 chili e per qualche mese vivrà con la madre per poi essere lasciato in autonomia nei recinti all'aperto della struttura, dove oltre al piccolo, vivono solo altri due esemplari: i genitori del cucciolo. Come ha raccontato a Reuters, il veterinario esperto in fauna selvatica del parco, Noi Psaroudaki, oltre ad essere felici per la nascita in sé, i veterinari della struttura sperano che il piccolo possa crescere in salute e un giorno potersi riprodurre.

I timori per la sopravvivenza di questo animale sono molti. L'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) lo ha inserito nella "Lista rossa delle Specie minacciate" per segnalare i gravi rischi da cui sono minacciati. Si stima che gli esemplari in natura siano tra i 2.000 e i 2.500. Gli ippopotami pigmei si concentrano in Africa occidentale, Liberia, Sierra Leone, Guinea Bissau e Costa d'Avorio.

Perché è importante la nascita di un esemplare in cattività

Quando la sopravvivenza è così minacciata la riproduzione in cattività rappresenta uno degli strumenti fondamentali per tentare di salvarla. Per questo motivo l'ippopotamo pigmeo rientra tra le specie inserire nel progetto Eep dell'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari (EAZA). Si tratta di un programma di allevamento il cui scopo è la conservazione delle specie minacciate. Secondo i dati della Fondazione Bioparco di Roma ci sono circa 350 ippopotami pigmei in cattività tra gli zoo di tutto il mondo.