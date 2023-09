Il video del raro esemplare di polpo Dumbo avvistato negli abissi dell’Oceano Pacifico La nave da ricerca EVNautilus ha trasmesso in streaming delle immagini girate a circa 2.600 metri di profondità. A un certo punto davanti alle camere è comparso un raro esemplare di polpo del genere Grimpoteuthis.

A cura di Valerio Berra

È quasi ipnotico. Procede lento in un mare che diventa sempre più scuro. Bianco, con dei piccoli tentacoli (il nome corretto sarebbe "braccia") che sono quasi inermi mentre quelle che sembrano due piccole pinne su muovono insieme. Lui in gergo si chiama Dumbo Octopus ed è un polpo molto raro che vive negli abissi dell’oceano. Questo esemplare è stato filmato a circa 2.600 metri di profondità nel Papahanaumokuakea Marine National Monument che si trova nella zona del Pacifico Settenterionale.

Le immagini arrivano da un live streaming trasmesso dalla EVNautilus, una nave da ricerca della Ocean Exploration Trust che usa anche dei droni sottomarini per esplorare i fondali oceanici. Le immagini del Dumbo Octopus hanno stupito i ricercatori. È un animale molto raro da avvistare, visto che è in grado di arrivare a 7.000 metri di profondità, dove gli occhi o le telecamere dell'uomo non arrivano con facilità.

EVNautilus | L’esemplare di polpo Dumbo ripreso dalle telecamere

L’origine del soprannome Dumbo è abbastanza evidente. Le pinne con cui il polpo si muove lo fanno assomigliare a Dumbo, l’elefantino protagonista del film prodotto da Walt Disney nel 1941. Per gli appassionati di Star Wars, il profilo di questo polpo è molto simile anche ai Purrgil, le balene spaziali con un muso tondeggiante e una serie di tentacoli che sono in grado si spostarsi da un pianeta all’altro migrando nell’iperspazio.

Cosa sono i polpi Dumbo

Storia dell’animazione e della fantascienza a parte, con polpi Dumbo si intendono gli animali che fanno parte del genere dei Grimpoteuthis. Ne esistono 17 specie ma tutte hanno hanno due piccole pinne che usano per muoversi in acqua. Le pinne sono posizionate entrambe sopra i due occhi. Hanno una vita che va dai tre ai cinque anni.

Non hanno sacche di inchiostro per fuggire ai predatori e non cambiano colore. Le notizie sulla loro alimentazione non sono del tutto certe ma dovrebbero magiare piccole creature marine come crostacei o bivalvi. Tutti vivono nelle profondità del mare, in ambienti che vanno dai 1.000 ai 7.000 metri.