Cosa sono e cosa vogliono dire le mappe sulla qualità dell'aria che state vedendo sui social In questi giorni stanno girando sui social delle mappe a colori dell'Unione europea, in cui la Pianura Padana appare colorata per intero di rosso. Queste immagini indicano i livelli di qualità dell'aria e hanno generato molte preoccupazioni per la situazione in cui si trova l'Italia.

Non serve un esperto di statistica per saperlo: quando in un grafico si utilizza il colore rosso per indicare un'area geografica non è quasi mai una buona cosa. Ecco perché quando negli scorsi giorni migliaia di italiani si sono ritrovati sui propri social l'immagine di una mappa a colori dell'Unione europea, con l'intera area della Pianura Padana in rosso – alcune zone anche in rosso scuro e viola -, si sono chiesti che cosa significasse e se ci fosse da preoccuparsi.

In realtà, queste immagini dell'Ue divisa per aree di diversi colori, dal blu al rosso scuro fino al viola, sono degli screenshot dall'applicazione Meteo dell'iPhone, ottenuti dalla sezione dedicata alla qualità dell'aria. Ma cosa significano questi colori? E, soprattutto, perché tutta la Pianura Padana è rossa, mentre quasi tutto il resto dell'Ue è in verde e blu (escluse alcune zone della Spagna)?

Cosa significano le mappe sulla qualità dell'aria

Nel week end tra il 27 e 28 gennaio è probabile che queste mappe siano finite sui social anche di chi non ha un iPhone. Questo perché non si tratta di immagini come tante, ma di una rappresentazione grafica della qualità dell'aria in base all'European Air Quality Index (EAQI). Questa sigla, che si legge anche in alto a sinistra sulle mappe, indica un indice, elaborato dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e dalla Commissione europea, che fornisce in tempo reale informazioni sulla qualità dell'aria in base alle misurazioni effettuate da oltre 2.000 stazioni di monitoraggio in tutta Europa.

Proprio come appare dalla funzione del Meteo di Apple, che utilizza il servizio esterno di BeezoMeter per ottener i dati, l'indice è in grado di restituire una mappa interattiva che mostra la situazione locale della qualità dell'aria, in base a cinque inquinanti chiave che danneggiano la salute delle persone e l'ambiente: particolato (PM2,5 e PM10), ozono troposferico (O3), biossido di azoto (NO2) e biossido di zolfo (SO2).

Alcuni screenshot dall'app Meteo di Apple

Come si leggono le mappe

Questi screen sono diventati virali perché mostrano come la qualità dell'aria nell'intera Pianura Padana, e soprattutto a Milano e nella provincia di Cremona, sia molto scarsa. Queste mappe interattive infatti funzionano "a colori", in quanto per saperle leggere bisogna conoscere la leggenda e a cosa corrisponde ogni colore. Nello specifico, in blu e in verde appaiono rispettivamente le aree con una qualità dell'aria "buona" e "normale".

Il giallo è utilizzato per i valori limite, infatti le zone che appaiono in questo colore hanno una qualità dell'aria definita "accettabile", a differenza di quelle con una qualità dell'aria "scarsa" (rosso), "molto scarsa" (rosso scuro), "estremamente scarsa" (viola).

Perché la Pianura Padana è rossa

Se si conoscono i significati di questi colori, si capisce quindi perché queste immagini siano finite sui social e diversi utenti abbiano sentito il bisogno di ricondividerle. Queste mappe indicano infatti che la Pianura Padana è tra le aree dell'Unione europea con i peggiori livelli di qualità dell'aria.

Non solo tutta l'area è in rosso (qualità dell'aria scarsa), ma in alcune aree più circoscritte, come parte della provincia di Milano e quella di Cremona, la mappa è addirittura rosso scuro e viola, a significare livelli ancora più allarmanti. Nello specifico si tratta dei colori corrispondenti ai dati peggiori contemplati dall'indice. Tanto che la stessa app di Apple consiglia per chi vive in queste aree di evitare attività fisica all'aperto, proprio per limitare l'esposizione alle elevate concentrazioni di particolato e degli altri quattro inquinanti pericolosi per la salute umana.