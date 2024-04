video suggerito

Come riconoscere le rondini e perché gli uccelli bianchi e neri che vedi nel cielo non lo sono In Italia è in atto la migrazione primaverile e i cieli si stanno riempiendo di rondini, di ritorno dall'Africa per nidificare. La rondine comune, in realtà, è solo una delle cinque specie di Irundinidi presenti nel nostro Paese. Ecco quali sono e come riconoscerle.

A cura di Andrea Centini

A sinistra un balestruccio, a destra una rondine comune. Credit: Andrea Centini

La migrazione primaverile del 2024 è iniziata con un po' di ritardo, ma come ogni anno, in Italia, in questo periodo stanno giungendo dall'Africa numerose specie di uccelli nidificanti. Tra le più iconiche vi sono indubbiamente le rondini, universalmente conosciute come simbolo della primavera. Veloci e bellissime, solcano il cielo azzurro della bella stagione, rinnovando il ciclo della vita nidificando sotto tetti, grondaie, ruderi, stalle e ovunque ci sia un posto riparato dove poter cementare il fango e altri materiali da costruzione con la saliva. Ricordiamo che i nidi delle rondini sono rigidamente protetti dalla legge e non devono essere rimossi per alcuna ragione.

Rondine comune. Credit: Andrea Centini

In Italia non è presente una sola specie appartenente agli Irundinidi (Hirundinidae), ma ve ne sono ben cinque. Si tratta di una famiglia di uccelli passeriformi con diverse caratteristiche in comune ma anche significative differenze. In molti, infatti, pensano che gli uccelli bianchi e neri che sfrecciano nel cielo e fanno i nidi sotto le proprie abitazioni sono rondini, ma in realtà si tratta di balestrucci (Delichon urbicum), sì appartenenti alla famiglia degli irundinidi ma non rondini vere e proprie.

Balestrucci raccolgono il fango per costruire il nido. Credit: Gabriella Motta

La rondine comune (Hirundo rustica) è più grande e ha un piumaggio sensibilmente diverso. Come indicato nella Guida degli Uccelli d'Europa, Nord Africa e Vicino Oriente di Lars Svensson, la “bibbia” per gli appassionati di ornitologia, il piumaggio della rondine è infatti blu-nero lucente nella parte superiore e biancastro sotto, con la parte frontale della testa rosso sangue e una banda blu-nera sul petto. La coda è invece lunga e biforcuta. Quando sono i volo non è facile vedere il rosso sulla testa, ma è un dettaglio che le differenzia in modo significativo dal balestruccio di cui sopra, che ha dettagli neri e bianchi più netti senza macchia sul petto e solo quale elemento blu lucente.

Rondine comune. Credit: Andrea Centini

Come specificato, le specie di Irundinidi presenti in Italia sono cinque. Oltre alla rondine comune e al balestruccio ci sono anche il topino (Riparia riparia), la rondine montana (Ptyonoprogne rupestris) e la rondine rossiccia (Cecropis daurica). Il topino si riconosce piuttosto facilmente poiché marroncino chiaro – grigiastro sopra e bianco sotto; presenta inoltre una banda sul petto marrone e penne primarie / sottoala più scuri. La coda è corta e lievemente forcuta. A differenza dei balestrucci e delle rondini comuni, che prediligono ambienti urbanizzati, i topini nidificano in colonie su pareti sabbiose e argillose, argini e altri ambienti legati all'acqua.

Due topini circondati da rondini comuni. Credit: Andrea Centini

La rondine montana è più grande del topino e, come suggerisce il nome, nidifica (anche) in montagna ad altitudini elevate, tra grotte e pareti rocciose. La colorazione è simile a quella del topino ma con tonalità più tendenti al grigio, ventre scuro e ali più larghe. Si possono osservare deboli striature sotto la gola e nella zona ventrale. Un dettaglio caratteristico, osservabile solo quando le penne della coda sono ben aperte, è la presenza di marcate striature bianche non presenti nel topino. Vola a quote molto elevate e non è un irundinide facile da vedere.

Rondini montane. Credit: Martien Brand / wikipedia

La rondine rossiccia è la specie più rara tra quelle sopraindicate. Come tutte le rondini è purtroppo in declino. Per l'Italia lo Svensson la definisce "erratica regolare, nidificante rara e localizzata". È più simile alla rondine comune che agli altri irundinidi, per dimensioni e aspetto, ma presenta alcune caratteristiche distintive. Negli adulti è ben evidente una striatura ventrale su sfondo biancastro-camoscio, con sottocoda nero ben definito. La testa è color ruggine-marroncina con “copricapo” più scuro. La parte dorsale è più chiara della rondine comune ed è presente una banda rossiccia-ruggine appena dietro le ali.

Rondine rossiccia. Credit: J.M.Garg / wikipedia

La famiglia degli Irundinidi si differenzia da quella degli Apodidi (Apodidae), alla quale appartengono gli uccelli che comunemente chiamiamo rondoni. In Italia sono presenti alcune specie, come il rondone comune (Apus apus), il rondone maggiore (Tachymarptis melba) e il rondone pallido (Apus pallidus).