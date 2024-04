video suggerito

La passione per le auto rumorose associata a una personalità più sadica e psicopatica Uno studio pilota condotto da una psicologa ha determinato che chi ama auto molto rumorose, con marmitte modificate per fare baccano, ha tratti della personalità più "malvagi", mostrando punteggi più alti in sadismo e psicopatia. Nella maggior parte dei casi si tratta di giovani uomini.

A cura di Andrea Centini

A chi piacciono le auto molto rumorose sono associate personalità con livelli più elevati di psicopatia e sadismo. In altri termini, avrebbero tratti più “malvagi” rispetto a chi invece non ama le vetture con marmitte modificate o comunque dal sound dirompente (come moltissime sportive). È quanto emerso da uno studio pilota che ha voluto indagare sulla relazione tra personalità e desiderio di possedere uno di questi veicoli. Gli esperti in psicologia hanno ritenuto interessante eseguire questa ricerca perché le auto con le marmitte modificate non solo sono illegali in moltissimi Paesi, ma il rumore prodotto, spesso assordante e associato a scoppi più o meno marcati, è in grado di spaventare animali e persone che passeggiano. Quindi deve esserci qualche elemento peculiare da indagare nella personalità di chi desidera mezzi che producono un frastuono.

A condurre lo studio pilota è stata la professoressa Julie Aitken Schermer, docente presso il dipartimento di Studi gestionali e organizzativi dell'Università dell'Ontario Occidentale (Canada). La scienziata ha coinvolto nello studio oltre 500 studenti universitari iscritti a facoltà di Economia con un'età media di 18 anni, una coorte con maggioranza maschile (52 percento). La scienziata ha innanzitutto chiesto loro se considerassero la propria auto come un'estensione di se stessi; quanto consideravano "belle" le auto rumorose e se avrebbero messo mano alla propria vettura per modificare la marmitta e renderla più rumorosa. Dopo questo quesito iniziale, ai partecipanti è stato somministrato un questionario standardizzato – la Short Dark Tetrad – per valutare i punteggi nella “Tetrade Oscura”. In parole semplici, si tratta di un insieme di quattro tratti della personalità considerati malvagi e associati a comportamenti socialmente negativi. Essi sono machiavellismo, legato alla manipolazione degli altri; narcisismo, legato a egoismo, esaltazione di se stessi e senso di superiorità; psicopatia, associata a comportamenti antisociali, assenza di sensibilità ed empatia; e sadismo, che fa godere della sofferenza altrui.

La professoressa Schermer si aspettava che gli amanti delle vetture rumorose potessero ottenere punteggi più elevati nel sadismo e nella psicopatia, proprio perché il rumore eccessivo può indurre sofferenza e spavento nelle altre persone e negli animali. Prevedeva punteggi elevati anche nel narcisismo, dato che il sound assordante delle vetture potrebbe essere una sorta di “ruota del pavone”, per farsi notare dagli altri. Dopo aver incrociato le risposte del primo questionario con quello dello Short Dark Tetrad, basato su 28 indicatori in grado di assegnare punteggi per ogni elemento della Tetrade Oscura, la scienziata ha determinato che gli amanti delle vetture rumorose avevano punteggi più elevati in psicopatia e sadismo, ma non nel narcisismo. Senza troppe sorprese, è stato determinato che ad essere appassionati di vetture rumorose erano i giovani uomini; essere maschi e avere tratti della personalità sadici e psicopatici rappresentava il 29 percento della varianza, come indicato nell'abstract dello studio.

"I risultati sono preoccupanti in quanto suggeriscono che gli individui che aumentano il rumore dei loro veicoli potrebbero farlo per ferire deliberatamente gli altri disturbandoli e che questi individui potrebbero essere motivati dallo stato negativo che causano agli altri", ha affermato la professoressa Schermer su Psychology Today. "Anche se la ricerca è uno studio pilota e necessita di essere replicato, i risultati sono forse particolarmente preoccupanti perché alcuni media riferiscono che la frequenza dei veicoli con sistemi di scarico rumorosi è in aumento", ha chiosato la ricercatrice. Va comunque tenuto presente che molti appassionati adorano il rombo del motore semplicemente per come “suona”; non a caso le vetture sportive più prestigiose escono già dalla fabbrica con scarichi particolarmente dirompenti.

I risultati dello studio pilota dovranno essere confermati da indagini più approfondite; l'autrice condurrà ulteriori ricerche anche legate al sound prodotto da altri veicoli, come ad esempio le motociclette. I dettagli della ricerca “A desire for a loud car with a modified muffler is predicted by being a man and higher scores on psychopathy and sadism” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Current Issues in Personality Psychology.