Avviata storica sperimentazione della pillola anticoncezionale per uomo: è l’inizio di una nuova era Iniziati su un gruppo di uomini i test del contraccettivo maschile YCT-529, il primo del suo genere. La pillola anticoncezionale è priva di ormoni e negli studi sugli animali ha dimostrato un’efficacia del 99%, con una reversibilità del 100% e senza provocare effetti collaterali. La prima fase degli studi terminerà a maggio del prossimo anno. Ecco come funziona il rivoluzionario farmaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Iniziata la sperimentazione clinica – cioè i test sull'uomo – della prima pillola anticoncezionale maschile senza ormoni. In passato, infatti, si era provato a testare farmaci contenenti ormoni esattamente come le pillole femminili, tuttavia non hanno garantito i risultati sperati (o perlomeno non è stato deciso di approfondire ulteriormente la questione, lasciando tutto il peso sulle spalle delle donne). Oggi, con l'avvio dello studio di Fase I “First in Human Study Evaluating Single Ascending Oral Doses of YCT-529 in Healthy Males” potrebbe essere stata poggiata la pietra miliare di una vera e propria rivoluzione, anche alla luce dei risultati estremamente positivi ottenuti nella fase preclinica della sperimentazione.

Il farmaco candidato si chiama YCT-529 ed è stato sviluppato da scienziati dell'Institute for Therapeutics Discovery & Development dell'Università del Minnesota (Stati Uniti). I test clinici sono stati avviati dall'azienda YourChoice Therapeutics, Inc, specializzata proprio in prodotti per la pianificazione familiare privi di ormoni, che come ben sanno le donne che assumono la pillola possono avere degli effetti collaterali anche significativi. Lo studio di Fase 1a, condotto in doppio cieco e controllato con placebo (il gold standard per la ricerca scientifica), coinvolgerà due coorti composte da otto uomini ciascuna. La pillola andrà assunta a digiuno in specifici periodi. L'obiettivo della ricerca è valutare la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica della pillola anticoncezionale nell'essere umano. Come indicato, il farmaco candidato ha già dato risultati di notevole efficacia nei test preclinici parzialmente finanziati dai National Institutes of Health (NIH).

I dati presentati lo scorso anno alla American Chemical Society (ACS) avevano infatti evidenziato che il contraccettivo era stato in grado di prevenire il 99 percento delle gravidanze nei modelli murini (topi) cui era stato somministrato. Soprattutto, gli effetti della pillola YCT-529 sono risultati reversibili al 100 percento e il farmaco candidato non ha innescato alcun effetto collaterale. Un successo strepitoso sfociato nei primi test sull'uomo, la cui fase iniziale terminerà a maggio del prossimo anno. Ma come funziona esattamente questo anticoncezionale maschile? In parole semplici, agisce inibendo il recettore alfa dell'acido retinoico (RAR-alfa), una proteina legata all'acido retinoico (derivato della Vitamina A), tra i principali responsabili della formazione degli spermatozoi nei testicoli. YCT-529, in parole semplici, rende temporaneamente sterili bloccando la produzione dei gameti maschili. Nei topi maschi il farmaco fa crollare il numero di spermatozoi e impedisce loro di avere cuccioli, tuttavia, a sole 4-6 settimane dalla sospensione del contraccettivo erano di nuovo perfettamente in grado di fare figli. Se questi risultati saranno confermati anche nell'uomo, saremo innanzi a un prodotto rivoluzionario.

Leggi anche Come funzioneranno le consegne con i droni che Amazon lancerà in Italia nel 2024

“L'ultima innovazione nella contraccezione è stata il controllo delle nascite tramite la pillola per le donne, e questo è successo più di 60 anni fa. Il mondo è pronto per un agente contraccettivo maschile e fornirne uno privo di ormoni è semplicemente la cosa giusta da fare, dato quello che sappiamo sugli effetti collaterali che le donne hanno sopportato per decenni a causa della pillola”, ha affermato in un comunicato stampa il professor Gunda Georg, tra i principali responsabili dello sviluppo di YCT-529. “YCT-529 blocca una proteina, non gli ormoni, per prevenire la produzione di sperma. Riteniamo che ciò sarà più attraente per gli uomini, la maggior parte dei quali considera la prevenzione della gravidanza come una responsabilità condivisa, nonostante le limitate opzioni contraccettive di oggi, che sono permanenti o solo moderatamente efficaci”, gli ha fatto eco Akash Bakshi, co-fondatore e amministratore delegato di YourChoice Therapeutics, che ha sottolineato come la prevenzione della gravidanza non è solo responsabilità delle donne.

Oltre a cambiare radicalmente l'approccio alla pianificazione familiare, la pillola YCT-529 potrebbe fruttare un enorme fiume di danaro per la casa farmaceutica che la metterà in vendita: il mercato degli anticoncezionali maschili potrebbe infatti valere decine se non centinaia di miliardi di dollari.