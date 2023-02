Ancora problemi per la Stazione spaziale, una seconda navicella russa perde refrigerante Dopo il caso di Soyuz, un’altra inspiegabile fuoriuscita di liquido è stata rilevata dalla navetta cargo Progress 82 che attualmente attraccata al modulo Poisk della ISS. NASA: “Nessun pericolo per l’equipaggio”.

Il cargo russo Progress 82, carico di 3 tonnellate di cibo, carburante e rifornimenti, poco dopo l’attracco al modulo Poisk della Stazione spaziale internazionale il 28 ottobre 2022 / Credit: NASA

A meno di due mesi dalla perdita di refrigerante dalla navicella Souyz, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) registra un’altra inspiegabile fuoriuscita di liquido da una navetta russa, la Progress 82 (MS-21), un veicolo cargo attualmente attraccato al modulo Poisk del laboratorio orbitante. Dichiarazioni ufficiali della NASA indicano che non vi è alcuna minaccia immediata per la Stazione o per l’equipaggio, ma l’evento sta suscitando dubbi sul fatto che il problema possa essere più sistematico di quanto sembrasse.

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha confermato che i tecnici del Mission Control di Mosca hanno registrato una “depressurizzazione nel circuito del refrigerante” di Progress 82, che avrebbe dovuto sganciarsi dalla ISS il venerdì 17 febbraio per tornare sulla Terra. Poiché il programma prevede che trasporti rifiuti dalla Stazione e venga deorbitata sull’Oceano Pacifico, è possibile che si proceda comunque come pianificato. “Le ragioni della depressurizzazione sono oggetto di indagine” ha aggiunto la Roscosmos.

Progress 82 è attraccata alla ISS dall’ottobre 2022 e, finora, non era stato segnalato alcun problema. “I funzionari stanno monitorando tutti i sistemi della Stazione Spaziale Internazionale e non stanno monitorando altri problemi” ha precisato la NASA. Sebbene la nuova perdita non sembri al momento destare particolare preoccupazione (“L’equipaggio, che è stato informato della perdita dal circuito di raffreddamento, non è in pericolo e sta continuando le normali operazioni della Stazione spaziale” dice l’Agenzia americana), il nuovo evento si somma a una serie di altri malfunzionamenti con veicoli di rifornimento e trasporto russi, sottolineando quanto sia facile che qualcosa vada storto nello spazio. Il sospetto è che questi problemi siano dovuti a un insufficiente controllo di qualità.

Quanto invece alla navicella Souyz, ritenuta non sicura per il trasporto di astronauti dopo la perdita attribuita all’impatto di micro meteoroidi, Roscosmos prevede di lanciare un’altra navicella Soyuz sostitutiva alla fine di febbraio e quindi ripotare sulla Terra i suoi cosmonauti Dmitri Petelin e Sergey Prokopyev e l’astronauta Frank Rubio della NASA probabilmente alla fine di settembre.

Nel frattempo, un ulteriore veicolo spaziale cargo di Roscomos, chiamato Progress 83, è attraccato senza problemi al modulo Zvezda della Stazione Spaziale Internazionale. Nonostante la falla sulla Progress 82, i portelli tra il Progress 82 e la ISS sono comunque aperti e, ha evidenziato la NASA, le temperature e le pressioni a bordo della Stazione sono normali. “I nostri specialisti stanno assistendo le loro controparti russe nella risoluzione dei problemi relativi alla perdita di refrigerante da Progress 82”.