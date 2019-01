Per settimane non è riuscita a capire cosa fossero quelle strane piaghe su tutto il suo corpo poi quando alcuni medici hanno iniziato a sospettare malattie terribili come lebbra e persino la peste, lei ha capito che si trattava di qualcosa di grave. È la storia della 33enne statunitense Rachel Star Withers che infine ha scoperto che si trattava di grave infezione necrotizzante dei tessuti molli. "Dicono che sto bene, ma a volte mi preoccupo ancora di sentirlo dentro di me", ha dichiarato ai giornali locali Withers che ora si sta riprendendo lentamente, anche se a volte capita ancora che diventi rossa e che le sue cicatrici si riaccendano di un rosso vivo.

"Sto recuperando la mia energia fisica più lentamente di quanto avessi mai programmato" ha rivelato la 33enne, denunciando un lungo calvario tra medici e ospedali non in grado di dargli una diagnosi certa. Inizialmente i medici le hanno detto che era semplice acne ma quando le strane piaghe sono peggiorate tanto da costringerla in un letto d'ospedale con una costante flebo di morfina per il dolore, è sta posta in isolamento con l'ipotesi di lebbra o peste. La donna infatti ha iniziato a sviluppare grumi sul suo viso che si sono spaccati come piaghe. solo dopo diverse analisi e visite si è scoperto che si trattava di una infezione dovuta a ari di batteri ed erroneamente etichettata come peste perché non conosciuta bene negli Stati Uniti