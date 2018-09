Il segreto della longevità per Brenda Osborne, una donna inglese che da pochi giorni ha compiuto 105 anni? Non aver mai convissuto con un uomo. E' questa la tesi dell'anziana, che dopo aver attraversato due guerre mondiali e lavorato per una vita gode ancora di buona salute. Brenda ha vissuto tutta la vita a Mansfield, in Inghilterra, insieme alle sue sorelle Vera e Beryl. L'anziana ha dedicato tutto il suo tempo al lavoro: dal 1940 è stata infermiera al Victoria Hospital, curando anche i feriti di Dunkerque.

C'è stata però una sola costante nella vita della donna, e cioè la totale assenza di partner, come da lei spiegato ai media inglesi. Brenda, inoltre, ha accettato solo da un anno a questa parte il trasferimento in una casa di riposo. Il suo è stato un compleanno da favola: l'anziana è stata circondata dall'affetto dei cari e dall'attenzione dei tabloid britannici. Ma c'è una cosa che a Brenda non è proprio andata giù: "Amo festeggiare il mio compleanno, ma sono dispiaciuta del fatto che la Regina non sia venuta. Mi ha mandato una lettera di auguri, ma mi sarei aspettata un saluto di persona".