in foto: Il fotografo romano Emiliano Mancuso.

La notizia è arrivata poco fa: il giovane fotografo romano Emiliano Mancuso è deceduto. Mancuso era nato a Roma nel 1971. La sua fotografia nasceva dalla Filosofia: dopo la laurea nel 1997 Emiliano si era specializzato in Estetica coltivando contemporaneamente una passione che diventerà una professione. Le immagini per lui devono essere un mezzo per raccontare la realtà, soprattutto quella "invisibile", taciuta, nascosta. È così che dalla fine degli anni Novanta si avvicina, con il suo obiettivo fotografico, ai temi sociali, collaborando, dal 2009, con l’Agenzia Contrasto. Ha inoltre collaborato con National Geographic, New York Times, Newsweek, The Guardian, Time e L'Espresso.

Nel corso della sua carriera Emiliano Mancuso ha collezionato diversi premi italiani e internazionali: nel 2004 vince il Premio Canon Giovani Fotografi come Miglior Progetto, e l’anno successivo il premio FNAC Attenzione Talento Fotografico. Nel 2010 ottiene il terzo posto al POYi, e nello stesso anno ottiene una menzione d'onore per l'International Photography Award.

Dal 2006 ha pubblicato anche alcuni libri di successo, come il libro collettivo "Made in Italy" pubblicato da Trolley. Nel 2008 è la volta di "Terre di Sud", con il quale vince il Premio Mario Bastianelli nel 2009, e nel 2011 "Stato d'Italia". Nel 2014 ha diretto il suo primo film documentario dal titolo "Il diario di Felix", in concorso al 55° Festival annuale dei Popoli e in nomination per il Globo d'Oro Award 2015 come miglior documentario. Emiliano Mancuso insegnava presso il Centro di Cinematografia Sperimentale ed era direttore del Master in Fotogiornalismo contemporaneo presso le Officine Fotografiche Roma.