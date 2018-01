"Ti dedico la mia voce ovunque tu sia e ovunque tu stia andando, ogni giorno della tua nuova avventura correndo sulle nuvole nel cielo", così Laura Pausini ha voluto tributare il suo omaggio alla piccola Giulia Nicoli, la bimba di 6 anni di Veronella, in provincia di Verona scomparsa nei giorni scorsi dopo all’ospedale di Borgo Trento per una grave malattia cardiaca che l'aveva colpita in tenerissima età. Un omaggio, quello della cantante, che avrebbe fatto molto piacere alla piccola Giulia, appassionata delle sue canzoni che amava interpretare davanti agli altri in quei momenti di allegria che la contraddistinguevano nonostante la malattia e le limitazioni che le comportava.

Una passione che andava al di là dei brani più noti e che aveva spinto la piccola Giulia a scegliere le canzoni che sentiva più sue anche se non erano hit. Una in particolare, "Lo sapevi prima tu", è finita anche nel santino della bambina, distribuito prima delle esequie. Per volontà dei genitori una strofa infatti è stata stampata sull'immaginetta, commuovendo la cantante. Così la sera del funerale della piccola, sull’account twitter ufficiale della Pausini è arrivato il commovente messaggio

"E' stato un regalo inatteso, bellissimo" ha spiegato la mamma di Giulia al quotidiano L'Arena, ricordando: "Ha ascoltato Laura Pausini ancora quand’era nella mia pancia. Quando Andavamo nei locali dove proponevano il karaoke e lei si faceva avanti, con grande coraggio, per cantare Lo sapevi prima tu, quando il testo recitava In mezzo a tutta questa gente, Giulia con il ditino indicava le persone presenti nel locale. Era straordinaria".