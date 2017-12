La Commissione Europea ha aperto un'approfondita indagine sul trattamento fiscale da parte dei Paesi Bassi di Inter Ikea, uno dei due gruppi che conducono le attività del colosso svedese dei mobili. Inter Ikea detiene i diritti di proprietà intellettuali del gruppo svedese e fa riferimento a una fondazione in Liechtenstein, la Interogo Foundation, una Unternehmenstiftung creata nel 1989 da Ingvar Kamprad, l'imprenditore svedese che ha fondato l'impero Ikea. La Commissione UE teme che alcuni accordi fiscali con lo Stato olandese (tax rulings) possano avere permesso ad Inter Ikea di pagare meno tasse, concedendole un vantaggio illecito rispetto ai concorrenti, in violazione delle regole Ue sugli aiuti di Stato.

Per Margrethe Vestager, commissaria europea alla Concorrenza, "tutte le società, grandi o piccole, multinazionali o no, dovrebbero pagare la loro giusta quota di tasse. Gli Stati membri non possono permettere che alcune selezionate società paghino meno tasse, consentendo loro di trasferire artificiosamente i profitti altrove. Esamineremo con attenzione il trattamento fiscale riservato ad Inter Ikea dai Paesi Bassi". Il caso affonda le radici in realtà all'inizio degli anni '80, quando il business model di Ikea cambia, trasformandosi in un franchising. Da quel momento, è il gruppo Inter Ikea che conduce il business del colosso svedese dell'arredamento: in concreto, questo significa che Inter Ikea non possiede i negozi Ikea. Tutti i punti vendita a marchio Ikea nel mondo pagano una commissione del 3% del loro giro d'affari a Inter Ikea Systems, una succursale di Inter Ikea Group in Olanda. In cambio della commissione, i negozi Ikea sparsi nel mondo possono usare, tra l'altro, il marchio Ikea, e ricevono istruzioni su come operare e sfruttare il concetto di franchise di Ikea.