in foto: Daisy Dymyd, 6 anni.

È giallo in Gran Bretagna per la misteriosa morte di una bimba di 6 anni, Daisy Dymyd, trovata priva di sensi dai suoi genitori mentre era a casa a Tuxford, vicino a Newark. Trasportata con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Sheffield, i medici non hanno potuto far altro che decretarne il decesso, di cui ancora non si conoscono le cause. La polizia ha fatto sapere di non aver compiuto nessun arresto, ma che è in corso un'indagine da parte delle forze dell'ordine per cercare di capire cosa sia successo lo scorso lunedì 19 febbraio, quando è avvenuta la tragedia. "Era il centro del nostro mondo, non possiamo credere che se ne sia andata in questo modo e così presto. Era una bambina felice, il suo sorriso illuminava le nostre giornate", hanno dichiarato la mamma e il papà di Daisy in una nota diffusa dalla stampa nazionale attraverso la polizia.

Gli inquirenti stanno interrogando i familiari e gli amici della piccola. Sulla vicenda si è pronunciato anche il vice sindaco Elaine Atkin, che ha parlato di lutto "che coinvolge tutta la comunità, dal momento che Daisy e i suoi genitori sono molto conosciuti". Intanto la casa nella quale la piccola abitava e in cui è stata trovata priva di conoscenza è stata delimitata dalla polizia, mentre all'esterno numerosi cittadini hanno lasciato un omaggio alla bambina.