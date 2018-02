Una storia d'amore lunga 108 anni. Lui si chiama Esmond Allcock e ha sei figli, 17 nipoti, 36 bisnipoti e 12 bis-bis-bis-nipoti. Ma a nessuno di loro era stato dato il suo nome, e l'anziano signore, il più vecchio della sua progenie, ci era rimasto un po' male.

Le storie d'amore più belle hanno però sempre un finale a sorpresa, e il finale di questa storia d'amore si è avuto quando la pronipote Jenna Lehne decise il nome del suo secondo figlio Esmond, proprio come Esmond Allcock, l'anziano bis-bis-nonno.

Vi vogliamo raccontare questa storia d'amore dall'inizio.

Esmond Allcock non avrebbe mai pensato di raggiungere 108 anni con una discendenza fra figli, bisnipoti e bis-bis-bis-nipoti così lunga, che a chiamarli per nome uno per uno ci vogliono diversi minuti. Così tanti discendenti da formare un intero albero genealogico, oppure tre o quattro classi scolastiche di tutte le età.

Nella foto più bella dell'anno Esmond Allcock tiene in braccio l'ultimo discendente, lui è anziano e il discendente è nato da poche settimane. E' una foto che fa impressione da quanto è bella perché racchiude il succo della vita, il giovane e l'anziano. Anzi: il bambino e il vecchio, 108 anni, un record! Infatti Allcock è uno dei residenti più anziani di tutto lo Stato del Canada, oggi è vedovo e vive in una struttura residenziale assistita per anziani a Kerrobert, nel Saskatchewan.

Finalmente oggi Esmond Allcock può festeggiare, come ha dichiarato a Love What Matters, Lehne la madre del piccolo bambino. E' proprio lei, la madre, che un anno fa insieme a suo marito decise di donare il nome dell'anziano parente al suo piccolo figlio appena nato.

Alla rivista Love What Matters, letteralmente “Amore che cosa importa”, una rivista che celebra storie d'amore, d'amicizia o di affetto, la madre ha descritto così la scena della foto bellissima: "Mentre Esmond Allcock teneva mio figlio in braccio, lo ha baciato sulla testa e ha ripetuto più volte questa frase: "Non sai cosa significhi per me il fatto che tu abbia il mio nome. Non puoi davvero capire per me quanto questo gesto d'amore sia importante e carico di significato".

Sono i piccoli gesti di amore che possono cambiare la vita delle persone, rendendo la vita felice. E' difficile che soldi, ambizione, potere, possano migliorare davvero la vita delle persone. Sono le dimostrazioni di affetto che possono migliorarci tutti.

Sicuramente il piccolo Esmond sarà felice, crescendo, di sapere la storia del suo nome, che deriva dall'anziano Esmond Allcock, con cui il piccolo Esmond ha fatto una delle prime foto della sua vita. Vedere nella foto le mani rugose dell'anziano signore accarezzare la testa del piccolo bambino è l'epilogo migliore di questa storia d'amore e di questa progenie.

Auguri Esmond Allock e auguri piccolo Esmond, che la vita continui a sorridervi.