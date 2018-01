Gli era stato affidato un compito di estrema importanza in Cina ma, invece di riferire ai suoi superiori, avrebbe venduto l'intera rete di informatori della Cia alle autorità di Pechino facendo uccidere o arrestare quasi tutti gli uomini sotto copertura dei servizi segreti Usa. Per questo nei giorni scorsi l'Fbi ha arrestato e condotto in carcere un ex 007 americano, il 53enne Jerry Chun Shing Lee, da tempo residente a Hong Kong. A rivelarlo è il New York Times, secondo il quale l'uomo sarebbe stato il protagonista di una vera e propria spy story da film. Il 53enne lavorava per la Cia già dal 1994, ma quando l'intelligence Usa ha iniziato ad accorgersi che i suoi informatori in Cina stavano sparendo uno dopo l'altro, lui è finito nel mirino.

Su quei casi era nata una inchiesta segreta interna già nel 2012 ma, secondo il quotidiano americano, inizialmente si pensava che degli hacker fossero riusciti a violare i sistemi di comunicazioni criptati con gli informatori in Cina. Come nelle migliori storie di spie americane con la lotta eterna tra Cia e Fbi, però, a scovare il colpevole è stata proprio la seconda che avrebbe avviato l'inchiesta contro la palese ostilità della Cia che non voleva ammettere di avere una talpa al suo interno.

Le attenzioni quindi sono ricadute su Lee, che nel frattempo si era trasferito ad Hong Kong. L'uomo è stato bloccato e arrestato la scorsa settimana all'atterraggio all'aeroporto John F. Kennedy di New York ed incriminato in una corte nella Virginia settentrionale. A incastrare il 53enne alcune piccole agendine con appunti scritti a mano contenenti dati segreti, tra cui dettagli di incontri tra informatori Cia e agenti sotto copertura, come pure i loro veri nomi e numeri di telefono. Secondo l'accusa, a causa delle sue rivelazioni oltre una dozzina gli informatori della Cia sono stati uccisi o imprigionati dal governo cinese negli ultimi sette anni.