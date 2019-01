Giallo a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove nel pomeriggio di ieri alcuni passanti hanno casualmente notato sulla spiaggia una scarpa destra da running con all'interno un piede – in avanzato stato di decomposizione – contenuto in un calzino di spugna nero tipo "fantasmino". Il ritrovamento è avvenuto in una zona chiamata Ragnola, alla foce di un piccolo torrente le cui acque potrebbero aver trasportato il resto umano: sul posto è immediatamente intervenuta una volante della polizia, che ha preso in consegna il reperto e svolgerà ora le indagini del caso, nel tentativo di scoprire a chi possa appartenere il piede e soprattutto dove si trovi il resto del corpo.

Non molto lontano dalla zona del ritrovamento di ieri lo scorso 18 di novembre si verificò un caso analogo: un passante trovò sulla battigia il tronco di un corpo che poi, in seguito all’autopsia, venne attribuito a una donna. Anche in quel caso i resti, che non sono stati ancora identificati, era in avanzato stato di decomposizione. Il collegamento più immediato fatto dagli inquirenti è che il piede trovato ieri possa appartenere a quel corpo, che era stato rinvenuto senza gli arti. Il ritrovamento della scarpa con parte dell’arto, potrebbe aggiungere un altro tassello al caso ancora irrisolto, ma occorreranno esami specifici per accertare che i resti appartengono allo stesso corpo.