La Monna Lisa se ne va. È quanto ha in mente Françoise Nyssen, ministra della Cultura Francese, il cui obiettivo dichiarato è la "lotta alla segregazione culturale". La Gioconda di Leonardo Da Vinci, che che da 44 anni non viene spostata, starebbe per iniziare un tour che sarà ospitato nei musei di tutto il mondo. Il primo a candidarsi per accoglierla, il sindaco di Lens, nel nord della Francia. Il motivo? Il nuovo orientamento della ministra del governo Macron, che punta a portare la cultura alle persone e non viceversa.

Non vedo perché un simile patrimonio dell'umanità debba restare confinato a vita in un solo luogo. Certamente, poi, bisogna fare attenzione alla conservazione e a quello che una tale opera rappresenta per il mondo intero. Ma il mio obiettivo è stato sempre quello della lotta alla segregazione culturale. E per questo, uno dei pilastri resta il piano delle opere itineranti.

Parole che, però, hanno scatenato un putiferio in Francia, dove non si fa altro che discutere la proposta. Un piccolo, grande passo, considerato che la sua storica dimora è sempre stata la sede centrale del Louvre a Parigi. La Gioconda è un dipinto a olio su tavola di legno di pioppo dalle dimensioni di 77 cm d'altezza x 53 cm di base e 13 mm di spessore, realizzato da Leonardo tra il 1503-1506, ed è considerato il quadro più significativo nella storia dell'arte. Di certo è il più famoso.