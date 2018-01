Tre agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Vendin-le-Vieil, nel nord della Francia, sono stati feriti a colpi di forbici da un detenuto integralista islamico, Christian Ganczarski. Uno dei tre ha riportato lesioni giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, un tedesco convertito all'islam, sta scontando una pena a 18 anni di carcere per complicità nell'attentato alla sinagoga di Djerba, in Tunisia, dell'aprile 2002. Nell'attacco ci furono 21 morti. Si sarebbe lanciato contro le guardie gridando "Allah Akbar".

Stando a quanto rivela Le Parisien stava scontando la sua pena in una cella in isolamento: quando gli agenti hanno aperto la porta, si è gettato su di loro ed ha tentato di colpirli al collo, con l'intenzione di reciderne la carotide, fortunatamente senza riuscirci. Ilgesto dell'uomo appare decisamente inspiegabile poiché tra poche settimane avrebbe finito di scontare la sua pena. Molto probabilmente, tuttavia, una volta liberato avrebbe dovuto sottoporsi a un nuovo processo negli Stati Uniti per presunta complicità negli attentati dell'11 settembre del 2001. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta. Christian Ganczarski è accusato di tentato omicidio e terrorismo

Inaugurato nel marzo di tre anni fa, il penitenziario di Vendin-le-Vieil attualmente ospita 100 detenuti. Tra questi, da febbraio, dovrebbe esserci anche Salah Abdeslam, l'unico superstite dei terroristi del commando jihadista che il 13 Novembre 2015 a Parigi ha causato 130 morti.