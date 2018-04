"Non faccio normali foto di laurea…" con questa didascalia provocatoria la giovane statunitense Brenna Spencer ha deciso di posare per la sua laurea non con un classico vestito e il copricapo ma indossando alla cintola dei suoi jeans una pistola, messa in bella mostra alzando la maglietta che non a caso è una t-shirt a favore del presidente Usa e recita: "Donne per Trump". Nonostante abbia ricevuto quello che ha definito una sorprendente "quantità di odio" sui social media, la studentessa universitaria dello stato del Tennessee dice di non aver nessun rimpianto per quanto fatto. "Conosco i regolamenti sulle armi nello stato del Tennessee e le porto ovunque mi sia permesso di portarle", ha dichiarato la ragazza originaria di Chattanooga in una intervista.

"Volevo che la foto mostrasse chi sono come persona", ha spiegato la giovane. In un momento come questo dove in Usa si discute animatamente sull'uso delle armi, soprattutto nelle scuole e nelle università con proteste di piazza e manifestazioni, il suo post online è diventato subito virale con alcuni complimenti allo scatto e altri che lo definivano invece spericolato e potenzialmente pericoloso. Alcuni hanno denunciato il fatto alla polizia sostenendo che la foto è stata scattata nei pressi di un museo dove le armi sono vietate dopo le tante stragi che hanno sconvolto il Paese. Spencer, che si è laureata in scienze della comunicazione, dice di possedere diverse armi e lavora per un'associazione non-profit conservatrice.