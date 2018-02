Attimi di follia nella mattinata di mercoledì nel Ferrarese, a Mesola. Un uomo si è scagliato contro la madre nell'abitazione della donna, colpendola più volte alla testa prima che in suo soccorso arrivasse la nipotina, una ragazzina 15enne, anche lei però aggredita pesantemente e rimasta ferita. Protagonista della vicenda un 40enne della zona fermato poco dopo dai carabinieri, non senza difficoltà, e ora accusato di duplice tentato omicidio. L'episodio nella prima mattinata, intorno alle 7.30, in una palazzina in località Bosco Mesola. Secondo una prima ricostruirne degli inquirenti, l'uomo ha aggredito la 61enne per motivi ancora in corso di accertamento colpendola ripetutamente in testa con un oggetto contundente.

Le urla della donna hanno attirato poi l'attenzione della 15ene che abita al piano di sotto e che è corsa in auto, ma il 40enne si sarebbe scagliato anche contro di lei cercando di strangolarla. Fortunatamente la ragazzina è riuscita a divincolarsi dalla presa dello zio, è scappata chiedendo aiuto a un vicino che infine ha chiamato il 112. Quando i militari della Compagnia di Comacchio sono arrivati sul posto, l'uomo era sceso nel cortile del palazzo con al guinzaglio il proprio cane, un molosso di grossa taglia che minacciava di liberare contro i carabinieri. Questi ultimi infine sono riusciti a bloccarlo approfittando di un suo momento di distrazione ma solo al termine di una colluttazione. La 61enne e la nipote quindi sono state trasportare in ospedale seguite dallo stesso 40enne, rimasto ferito durante l'arresto.