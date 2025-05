Zelensky vuole incontrare personalmente Putin in Turchia: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell’incontro previsto per giovedì prossimo a Istanbul, un round di negoziati tra Russia e Ucraina a cui Zelensky parteciperà personalmente. E ha chiesto a Putin di fare altrettanto. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

“Aspetterò Putin in Turchia giovedì, personalmente”. È stato questo l’annuncio a sorpresa di Zelensky, che ha risposto in prima persona alla proposta del Cremlino di procedere con delle trattative dirette a Istanbul. Zelensky ha sfidato apertamente Putin, proponendo questo incontro faccia a faccia di persona. E ha anche posto le sue condizioni: il cessate il fuoco totale e incondizionato di un mese. Una cosa di cui ha parlato anche sabato con i leader dei Paesi volenterosi – cioè Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, che si sono recati in Ucraina sabato prossimo. Di questo incontro, e dell’assenza dell’Italia e di Giorgia Meloni, parleremo più tardi. Ma tornando a Zelensky. Su X ha scritto un lungo messaggio:

“Da domani ci aspettiamo un cessate il fuoco, la proposta è sul tavolo. Un cessate il fuoco totale e incondizionato, che duri abbastanza a lungo da mettere le basi per la diplomazia, e che potrebbe avvicinare la pace. L’Ucraina lo chiede da molto tempo, i nostri alleati lo chiedono, il mondo intero lo vuole". E ancora: "Qui in Ucraina non abbiamo alcun problema a negoziare, siamo pronti per ogni formato. Io sarò in Turchia questo giovedì, il 15 maggio, e mi aspetto che ci venga anche Putin. Personalmente. E spero che questa volta non si inventi scuse. Siamo pronti a discutere, a mettere fine a questa guerra. Giovedì, in Turchia. Il presidente Trump ha espresso il suo sostegno. Tutti i leader ci sostengono".

