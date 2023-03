Usata per una rapina, 21enne incinta colpita: fidanzato prende i soldi, scappa e la lascia morire Durante uno scambio di colpi di arma da fuoco, la 21enne statunitense è stata colpita più volte. A questo punto, invece di soccorrerla, il fidanzato ha raccolto parte dei soldi ed è scappato, lasciandola agonizzante a terra.

A cura di Antonio Palma

Usata per una rapina dal fidanzato e poi lasciata morire in strada dallo stesso uomo che è scappato coi soldi, abbandonandola quando il colpo è finito male. È la tragica storia di una ragazza statunitense di 21 anni, Genesis Escobar, incinta di sette mesi, morta lunedì pomeriggio tra le strade di un tranquillo quartiere residenziale di Chicago, nell'Illinois.

Secondo fonti di polizia citate dai media locali, la giovane era salita su un'auto di sconosciuti vicino a casa intorno alle 13 di lunedì per completare una transazione di droga gestita dal fidanzato. Il ragazzo era in piedi fuori dall’auto quando improvvisamente sarebbe scoppiata una sparatoria, pare perché l’uomo stesse tentando di derubare le persone in auto. Dal successivo scambio di colpi di arma da fuoco, Escobar è stata colpita più volte, secondo la polizia di Chicago e l'ufficio del medico legale della contea di Cook.

La ragazza è stata lanciata o è caduta dall'auto mentre l'autista fuggiva, facendo volare il denaro in strada. A questo punto, invece di soccorrerla, il fidanzato ha raccolto parte dei soldi ed è scappato anche lui, lasciandola agonizzante a terra. Soccorsa dai paramedici poco dopo, la ventunenne è stata portata d'urgenza in ospedale dove però è stata dichiarata morta poco dopo col il bimbo che aveva in grembo.

La polizia ha detto che la 21enne è stata colpita alla schiena, alla spalla e alla mano mentre era all'interno dell'auto. Secondo un’amica, poco prima dei fatti le aveva mandato un massaggio dicendo che era in pericolo. La ragazza in passato aveva avuto vari problemi con la giustizia. Era stata arrestata più volte negli ultimi anni per una serie di reati come furto e possesso di droga e, al momento della sua uccisione, era in libertà vigilata per una condanna per reato minore ed era sotto accusa per possesso di un veicolo a motore rubato.