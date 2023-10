USA, uomo ruba carte dei Pokemon da GameStop: il commesso gli spara alla schiena e lo uccide Un dipendente di “GameStop” ha ucciso a colpi di pistola un uomo che si era dato alla fuga dopo aver rubato carte Pokemon nel negozio di videogiochi. È successo in Florida e il killer è stato arrestato ed accusato di omicidio colposo.

A cura di Davide Falcioni

Ancora sangue negli Stati Uniti. Un dipendente di “GameStop” ha infatti ucciso a colpi di pistola un uomo che si era dato alla fuga dopo aver rubato carte Pokemon nel negozio di videogiochi. È successo in Florida e il killer è stato arrestato ed accusato di omicidio colposo.

Il 33enne Derrick Guerrero stava lavorando nel negozio di videogame in un centro commerciale alla periferia di Fort Lauderdale quando – due sere fa – un uomo ha afferrato cinque scatole di carte collezionabili "ultra-premium" di Pokemon Scarlet & Violet poi corso verso la porta. Le carte vengono vendute a 120 dollari a scatola e non sarebbe stato complicato rintracciare il ladro, grazie alle telecamere di videosorveglinze disseminate nel centro commerciale.

Guerrero tuttavia non ha dato l'allarme alla polizia ma ha tentato di "farsi giustizia" da sé: subito dopo essere uscito dal negozio il ladro è stato raggiunto da diversi colpi di pistola che sono stati fatali. A sparare è stato proprio il commesso di GameStop, un ex detenuto nella prigione della contea di Broward, libero su cauzione.

La Florida, secondo la sua legge “stand your ground” (non esitare) permette l'utilizzo della forza se c’è una minaccia di morte o gravi danni fisici a se stessi o ad altri, ma non semplicemente per proteggere la proprietà. Per questa ragione la norma non potrà essere invocata da Derrick Guerrero.

Nel 2023 negli Usa oltre 15mila persone uccise con armi da fuoco

Secondo il Gun Violence Archive nel 2023 oltre 15mila persone sono morte negli Stati Uniti per omicidio. Le sparatorie di massa quest'anno sono state 552, altri trenta invece gli omicidi di massa. I bambini assassinati sono stati 239, mentre gli adolescenti 1.140. Da anni negli Usa si discute dell'introduzione di norme che limitino l'impiego di armi da fuoco, ma finora non è stato preso nessun serio provvedimento al riguardo e pistole e fucili possono essere acquistate ovunque.