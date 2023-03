Trump lancia la campagna elettorale in Texas: “America tornerà un Paese libero, saremo vendicati” “Sarò il vostro guerriero, la vostra giustizia, la vostra vendetta”: così Donald Trump ha aperto il suo primo comizio elettorale a Waco, in Texas, per le elezioni presidenziali del 2024.

A cura di Annalisa Girardi

"Rimettetemi alla Casa Bianca e l'America sarà nuovamente un Paese libero. E voi sarete vendicati": con queste parole Donald Trump lancia ufficialmente la sua campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Il tycoon ha tenuto il suo primo comizio a Waco, forte repubblicano in Texas. "Sarò il vostro guerriero, la vostra giustizia, la vostra vendetta", ha detto, rivolgendosi a coloro che sono stati "offesi o trattati ingiustamente".

Non sono mancati gli attacchi al suo successore, il democratico Joe Biden, che Trump ha accusato di "usare le forze dell'ordine e della giustizia come un'arma". Affermazioni pronunciate mentre la stampa internazionale riferisce di un possibile arresto dell'ex presidente Usa, legato al caso di Stormy Daniels. "I nostri avversari hanno fatto di tutto per fermarci, ma hanno fallito", ha proseguito Trump. "Il procuratore di New York mi persegue per niente, non è un reato, non è un reato minore, non è un affair. Non mi è mai piaciuta faccia da cavallo", ha poi aggiunto, ribadendo un insulto già utilizzato contro la pornostar.

E ancora: "Dall'inizio è stata una caccia alle streghe e un'inchiesta farlocca dietro l'altra. È qualcosa uscito da un horror show della Russia stalinista".



Leggi anche Georgia, dopo le proteste il Parlamento revoca la legge pro Putin sugli agenti stranieri

Nel suo comizio Trump ha anche parlato di cosa intende fare una volta rieletto. Per prima cosa, ha spiegato, si occuperà dei migranti che entrano degli Stati Uniti dal confine messicano: "Da presidente metterò immediatamente fine all'invasione nel nostro confine a su", ha promesso ai suoi sostenitori a Waco, rivendicando di "aver costruito un muro", esattamente come promesso. Non è mancata l'accusa all'amministrazione Biden di aver lasciato entrare nel Paese immigrati clandestini che "provengono da prigioni e istituti mentali".

Non solo una stretta sui confini. L'ex presidente ha anche detto che se tornerà alla Casa Bianca presenterà un emendamento per mettere un limite al mandato dei rappresentanti del Congresso. "E farò di tutto per rendere di nuovo sicure le elezioni", ha concluso.