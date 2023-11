Trovati pezzi di metallo nel pollo: azienda ritira 13 tonnellate di nuggets, i Paesi interessati Si tratta della Tyson Foods, azienda americana specializzata nella lavorazione della carne. Il prodotto in questione sono le “Fun Nuggets” (crocchette a forma di dinosauro), la cui data di scadenza è il 4 settembre 2024.

A cura di Biagio Chiariello

Oltre 13mila chili di crocchette di pollo sono state ritirate dalla Tyson Foods, azienda americana specializzata nella lavorazione della carne, dopo che all'interno del prodotto sono stati trovati pezzi di metallo.

Le cosiddette ‘nuggets' sono state prodotte in uno stabilimento americano e spedite a distributori in nove diversi stati, tra cui Alabama, California e Illinois. Quindi il richiamo è circoscritto agli USA. L'azienda, che distribuisce i propri prodotti anche in Italia, ha affermato che il ritiro "volontario" è legato a questioni precauzionali.

I servizi di sicurezza e ispezione alimentare del Dipartimento dell'agricoltura statunitense (FSIS) hanno fatto sapere di aver ricevuto una segnalazione relativa ad una lieve lesione orale.

Il prodotto interessato dal richiamo sono le "Fun Nuggets" (crocchette a forma di dinosauro), la cui data di scadenza è il 4 settembre 2024. "Un numero limitato di consumatori ha riferito di aver trovato piccoli pezzi di metallo flessibili nel prodotto e, per estrema cautela, la società sta richiamando questo prodotto", ha affermato la società in una nota.

Non è la prima volta che la Tyson, il più grande produttore di carne statunitense per vendite, è stata costretta ad un richiamo. Nel novembre dello scorso anno, l'azienda ha richiamato della carne macinata al cui interno erano stati trovati pezzi di alluminio Nel 2019, è stato poi ritirato dal mercato un lotto di crocchette di pollo dopo che i clienti avevano individuato all’interno dei pezzi di gomma.

C'è da dire che lo scorso anno la società ha chiuso numerosi impianti di lavorazione del pollo negli Stati Uniti a causa del crollo della domanda.