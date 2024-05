video suggerito

Troppi scalatori sulla stessa parete: alpinisti bloccati per oltre un'ora in bilico a causa della fila Le incredibili scene, alle quali si è assistito lo scorso fine settimana in Cina, hanno scatenato una valanga di polemiche nel Paese asiatico. I fatti sul monte Yandang, nella Cina orientale.

A cura di Antonio Palma

Decine di alpinisti scalatori bloccati per oltre un'ora in bilico sulla parete rocciosa di una montagna, in attesa che la fila di chi li precedeva venisse smaltita. Sono le incredibili scene alle quali si è assistito lo scorso fine settimana in Cina e che hanno scatenato una valanga di polemiche nel Paese asiatico. I fatti sul monte Yandang, a Wenzhou, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale.

Tra sabato e domenica moltissimi turisti amanti della montagna che cercavano svago dalla routine quotidiana si sono ritrovati invece bloccati come in un classico ingorgo cittadino ma in quota, aggrappati a corde e ganci. Complice la prima settimana di maggio, che è la festa del i lavoratori in Cina, il numero di turisti nella zona è aumentato in maniera enorme ed evidentemente inattesa.

Le immagini degli alpinisti appesi alla roccia, mentre aspettavano che gli altri procedessero lungo la via ferrata e i pioli di metallo fissati alla montagna, sono diventate virali sui social media cinesi, attirando migliaia di commenti. La maggior parte commenti critici e di accuse nei confronti degli organizzatori.

La società che gestisce la via di scalata per i turisti ha ammesso l'inconveniente e si è scusata per l'accaduto. "A causa della nostra errata valutazione del numero di clienti che sarebbero arrivati, della mancanza di controlli efficaci del traffico, di un sistema di prenotazione dei biglietti e delle carenze nella gestione in loco, i clienti sono stati bloccati e intrappolati lungo il percorso di arrampicata", ha affermato la società in una nota.

Per questi motivi, la società ha annunciato che sospenderà temporaneamente la vendita dei biglietti per l'accesso alla via ferrata mentre riorganizzerà la situazione internamente per implementare un sistema di controllo degli accessi per i visitatori.