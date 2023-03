Torna da vacanza, va in coma e si sveglia senza arti: “Temevo il covid ma mi ha colpito la malaria” La storia di Tatiana Timon, 35enne londinese vittima di un morso di zanzara durante una vacanza in Africa che purtroppo le ha cambiato per sempre la vita. Quando si è svegliata dal coma, infatti, ha scoperto che i medici le avevano dovuto amputare tutti e quattro gli arti a causa di una gravissima forma di malaria.

A cura di Antonio Palma

"Ero così concentrata sul Covid e sui suoi rischi e mi sono preoccupata solo di quello prima del viaggio senza sapere dei gravissimi pericoli che invece comporta la malaria" così ha raccontato la sua terribile esperienza Tatiana Timon, 35enne londinese vittima di un morso di zanzara durante una vacanza in Africa che purtroppo le ha cambiato per sempre la vita.

La ragazza, cameriera e ballerina, aveva deciso di andare in Angola lo scorso anno per perfezionare alcune tipiche danze africane di cui è appassionata ma non avrebbe mai pensato che quel viaggio si sarebbe rivelato un incubo. Del resto la breve permanenza nel Paese africano era andata come previsto e la giovane inglese era tornata a casa credendo di poter riprendere la sua normale routine quotidiana.

Pochi giorni dopo il suo ritorno, però, sono iniziati i primi problemi di salute. Inizialmente ha scoperto che non riusciva più ad andare in bici dopo essere caduta dalla bicicletta mentre si recava al lavoro. Poi ha compreso che le era difficile persino camminare. Pensava di essere molto stanca e ha deciso di restare con un amico per riprendersi, pochi giorni dopo è svenuta ed è stata accompagnata in ospedale dove è rimasta in coma e dove è stata salvata per un soffio perdendo però gambe e braccia.

Quando si è svegliata dal coma, infatti, la 35enne ha scoperto che i medici le avevano dovuto amputare tutti e quattro gli arti a causa di una gravissima forma di malaria con tutta probabilità trasferita a da una zanzara infetta durante quel viaggio.

"Solo quando mi sono svegliata ho saputo quello che mi era successo ma sono comunque grata di essere viva" ha raccontato la giovane donna rivelando che, quando era in coma, i medici avevano detto a familiari e amici che poteva morire.

Tatiana ha dovuto imparare di nuovo a fare le cose quotidiane come usare la lavatrice o fare il caffè ma "tutto questo non mi impedirà di fare le mie cose", ha dichiarato la 35enne che presto vuole tornare anche alla sua passione, il ballo.