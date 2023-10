Toco, lo sfogo dell’uomo che vive a quattro zampe: “Gli altri cani mi respingono, non giocano con me” Toco, l’uomo giapponese che si è trasformato in un cane sul web ma delude i veri amici a quattro zampe nella vita reale. “Sembrano un po’ sorpresi quando mi vedono e, sfortunatamente, non mi trattano come uno di loro. Sono estremamente rammaricato”, ha dichiarato.

A cura di Matteo Pelliccia

Nella frenetica realtà dei social media, talvolta emergono storie sorprendenti che catturano l'attenzione del pubblico. È il caso di Toco, un uomo giapponese che ha speso circa due milioni di yen (circa 13.500 euro) per un costume da collie su misura, cercando di vivere la vita di un cane "umano".

La sua storia è diventata virale online, ma nella vita reale, i cani veri sembrerebbero respingerlo. Toco ha guadagnato notorietà sul web con i suoi video in cui indossa il suo elaborato costume da cane e si aggira per le strade di Tokyo.

Tuttavia, quando si confronta con cani veri, l'accoglienza è molto diversa da quanto ci si potesse aspettare. "Sembrano un po' sorpresi quando mi vedono e, sfortunatamente, non mi trattano come uno di loro, si rifiutano di giocare con me. Sono estremamente rammaricato", ha dichiarato Toco ai media nipponici.

Il giapponese ha iniziato questa particolare trasformazione dopo aver acquistato il costume da collie da un costumista specializzato l'anno scorso. Da allora, ha condiviso la sua nuova vita da cane su YouTube, guadagnando 59.000 follower sul social newtork.

Fin dalla più tenera età, Toco ha coltivato giorno dopo giorno il sogno di diventare un cane. La riproduzione acquistata dal signore giapponese è difficile da distinguere, nelle foto pubblicate sui social network, da un cane vero in carne e ossa.

Nonostante il suo desiderio di vivere come un cane "umano", Toco ha chiarito che questa trasformazione avviene solo occasionalmente.

La sua vasta attività online, tutta documentata sul canale Youtube, include video sulla sua vita quotidiana a quattro zampe, come l'arrivo di una gabbia per cani a grandezza naturale in cui dorme, i pasti a base di cibo per cani e le sue prime passeggiate pubbliche nei parchi.

La storia di Toco è un esempio di quanto possa essere sorprendente e unico il mondo dei social media, dove le persone cercano di esprimere la propria individualità in modi straordinari e talvolta imprevedibili.