Tempesta di grandine in Texas, chicchi grandi come palline da tennis: la mucca scappa spaventata Chicchi grandi come palline da tennis sono caduti in Texas dove nei giorni scorsi si è abbattuta un’ondata di maltempo. In ginocchio tutti gli stati del Sud mentre si teme l’arrivo di nuovi nubifragi.

A cura di Chiara Ammendola

La grandine che ha colpito Dublin, in Texas

Una grandine record quella che si è registrata in Texas dove sono caduti chicchi grandi come palline da baseball. Tante le immagini diffuse sui social del pomeriggio di terrore vissuto dai residenti di gran parte delle cittadine del Sud degli Usa.

Particolarmente impressionanti le immagini provenienti da Dublin e girate da Gary Clayton che ha poi postato il tutto su Twitter. Nel video si vedono i chicchi di grandine abbattersi con violenza nella tenuta dell'uomo, soprattutto in piscina, mentre alle spalle si nota una mucca fuggire via spaventata. L'animale ha provato a ripararsi in un fienile poco distante e non sembra aver riportato ferite.

A rassicurare i tanti utenti che hanno chiesto delucidazioni è proprio l'autore del video. “La mucca sta bene”, ha spiegato l'uomo intervistato da una tv locale. Dopo la grandinata di mercoledì pomeriggio una nuova ondata di maltempo ha colpito gli stati del Sud, grandine e nubifragi si sono abbattuti nella zona meridionale del Texas, della Louisiana meridionale e della Florida Panhandle. In queste zone c’è anche il rischio di alluvioni lampo, visto che non è rado veder cadere fino a 50mm di pioggia all’ora.

Nei giorni scorsi sono state più di 60 le segnalazioni di grandine in tutto il Sud degli USA. I chicchi di ghiaccio ha raggiunto dimensioni enormi in Texas: circa 11,4cm di diametro a Bellmead e 10cm a Waco. Anche in Florida la grandine è stata eccezionale: misurati “chicchi” di oltre 6cm di diametro nella comunità di Anthony. Mentre c'è chi ha lamentato il mancato avviso da parte delle autorità competenti circa l'arrivo della forte ondata di maltempo.