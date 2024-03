Strage di civili durante aiuti a Gaza, Israele ammette spari sulla folla: “Colpi su chi si avvicinava” L’indagine interna sulla strage durante gli aiuti umanitari a Gaza precisa ulteriormente la versione israeliana, confermando spari sui civili, precisando però di aver preso di mira un gruppo di palestinesi che si era avvicinato troppo ai soldati di guardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

L’esercito di Israele conferma di aver sparato sulla folla in attesa dei camion di aiuti umanitari a Gaza, giovedì 29 febbraio, precisando però di aver preso di mira un gruppo di palestinesi che si era avvicinato troppo ai soldati di guardia a un posto di blocco in zona. L’annuncio dell’Idf è arrivato oggi nell’ambito delle indagini interne sulla morte di oltre un centinaio di palestinesi durante l'ingresso dei convogli di rifornimenti umanitari la scorsa settimana lungo la strada costiera all'estremità sud-occidentale di Gaza City, la Haroun Al Rasheed Street, nel quartiere di Sheikh Ajleen.

L'IDF ha annunciato che il capo del Comando Sud, il Maggiore Generale Yaron Finkelman, ha presentato una relazione al Capo di Stato Maggiore, il Generale Herzl Halevi, con i risultati delle indagini preliminari sui tragici fatti di Gaza. L'IDF ha affermato che "dalle indagini del comando, risulta che le forze dell'IDF non hanno sparato contro il convoglio umanitario in sé, ma contro un certo numero di sospetti che si sono avvicinati alle forze vicine e che rappresentavano una minaccia per loro".

Secondo il ministero della Sanità palestinese controllato da Hamas, almeno 112 persone sono morte e altre centinaia sono rimaste ferite durante l’assalto ai camion di aiuti e i successivi spari delle forze amare israeliane in zona. Secondo le autorità locali, la maggior parte dei morti e feriti aveva ferite da arma da fuoco. Israele dal suo canto ha contestato il bilancio delle vittime pur ammettendo fin dall’inizio che i soldati hanno sparato dopo l’assalto ai tir.

Inizialmente l’Idf aveva detto che gli spari erano stati di avvertimento verso la folla che si era avvicinata troppo e che la maggior parte delle vittime era stata provocata dalla calca e molti sarebbero stati investiti dai camion che cercavano di scappare all’assalto dei palestinesi affamati da settimane di mancanza di cibo.

Aiuti dall'alto a Gaza

Ora l’indagine interna precisa ulteriormente la versione israeliana, confermando spari sui civili che si sarebbero avvicinati troppo ai militari. “Mentre i camion viaggiavano verso i centri di distribuzione, intorno a loro si è formato un violento raduno di circa 12.000 residenti di Gaza, che hanno saccheggiato le attrezzature che stavano trasportando. Durante gli eventi di saccheggio, sono stati osservati episodi di lesioni significative ai civili e i camion li hanno investiti” spiega il report dell’esercito.

Secondo l'IDF, “durante il raduno, decine di residenti di Gaza si sono avvicinati, a una distanza di pochi metri, alle forze dell'IDF e hanno quindi rappresentato una vera minaccia per le forze sul posto”. A questo punto gli spari sui civili “per allontanare la minaccia”. Secondo Ufficiali militari israeliani, gli spari avrebbero preso di mira parte della folla che li avrebbe minacciati dopo che il convoglio umanitario si era già allontanato.

Secondo gli israeliani, la folla che inseguiva l'ultimo camion del convoglio si sarebbe voltata e spostata verso il posto di blocco israeliano che i tir avevano appena attraversato, spingendo le truppe a sparare colpi di avvertimento e poi colpi letali per legittima difesa. Al momento Israele non ha fornito dati su quanto tempo è trascorso tra la calca e la sparatoria e una stima delle vittime degli spari.

Il portavoce dell'IDF ha detto che l'incidente continuerà a essere oggetto di indagine da parte dal meccanismo investigativo dei capi di stato maggiore congiunti, un organismo di ispezione indipendente incaricato di esaminare incidenti insoliti accaduti durante i combattimenti che esaminerà in modo indipendente i risultati e le indagini e formulerà le sue conclusioni riguardo all'incidente".