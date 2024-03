Sorpresi da tormenta sulle Alpi, i soccorsi non riescono e raggiungerli: trovati morti 5 dispersi Il gruppo di svizzeri aveva lanciato l’allarme sabato ma le condizioni meteo proibitive hanno impedito l’avvicinamento degli elicotteri e delle squadre di soccorso elvetiche. La Polizia cantonale vallesana, che coordinava le ricerche, ha comunicato di aver rinvenuto senza vita i corpi di cinque dei sei svizzeri domenica sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Si sono concluse tragicamente le ricerche dei sei scialpinisti, di cui cinque componenti della stesa famiglia, dispersi da sabato scorso sulle Alpi svizzere mentre si trovavano sul percorso Zermatt-Arolla. La Polizia cantonale vallesana, che coordinava le ricerche e i soccorsi in zona, infatti ha comunicato di aver rinvenuto senza vita i corpi di cinque dei sei scomparsi. La tragica notizia è arrivata nelle prime ore di oggi, lunedì 11 marzo, ma la scoperta dei corpi risale alla tarda serata di domenica.

La stessa fonte infatti ha comunicato che una squadra di soccorritori, composta da tre soccorritori e un agente di polizia del gruppo di montagna, ha fatto la tragica scoperta intorno alle 21.30 di ieri nei dintorni del settore di Tête Blanche. Qui infatti si erano concentrate le ricerche delle ultime ore, analizzando gli ultimi segnali in vita dei dispersi.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la squadra di soccorritori era stata trasportata sul posto intorno alle 19.30 di domenica, attestandosi nei pressi della capanna della Dent Blanche. Circa due ore dopo, la scoperta dei cinque corpi ormai senza vita proprio nel luogo in cui su presumeva potessero trovarsi. Le operazioni di soccorso sul posto ora proseguono alla ricerca del sesto disperso anche se le speranze di ritrovarlo in vita sono praticamente nulle.

Il gruppo di dispersi erano cinque membri della stessa famiglia vallesana, oltre a una donna di Friburgo, tutti di età compresa tra i 21 e i 58 anni. Secondo le autorità locali, sarebbero stati sorpresi da una tormenta e bloccati nei pressi della cresta della Tête Blanche dopo essere partiti sabato da Zermatt in direzione di Arolla.

L’allarme intorno alle 16 di sabato quando un familiare preoccupato ha contattato la polizia cantonale perché il gruppo non era arrivato ad Arolla come previsto. Alle 17:20 circa un membro del gruppo è riuscito a contattare i servizi di emergenza. Questo ha portato alla sua localizzazione nella zona del Col de Tête Blanche, a circa 3.500 metri di altitudine. Le condizioni meteo proibitive, però, hanno impedito l'avvicinamento degli elicotteri e delle squadre di soccorso e non hanno permesso di raggiungerli in tempo.