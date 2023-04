Si fanno ridare il figlio dai servizi sociali e lo uccidono poche settimane dopo, aveva 130 ferite È quanto ha accertato oggi un Tribunale inglese del Derbyshire condannando per omicidio la coppia degli orrori composta dai genitori del piccolo, il 30enne Stephen Boden e la 22enne Shannon Marsden.

A cura di Antonio Palma

Tramite un ricorso in Tribunale erano riusciti a farsi riconsegnare il loro bimbo che era stato sottratto loro dai servizi sociali britannici alla nascita ma, poche settimane dopo, lo hanno ucciso sottoponendolo a violenze e sevizie di ogni genere, come bruciature e percosse, fino a che il cuoricino del piccolo non ha retto. È quanto ha accertato oggi un Tribunale inglese del Derbyshire condannando per omicidio la coppia degli orrori composta da Stephen Boden e Shannon Marsden.

Secondo quanto stabilito da indagini e giudici, i due genitori sono responsabili della morte del piccolo Finley Boden, un bambino di soli 10 mesi trovato senza vita il giorno di Natale del 2020 con oltre 130 ferite sul corpo. Un omicidio "selvaggio e brutale" secondo il giudice. Il piccolo sarebbe stato picchiato e scosso decine di volte ma aveva anche segni di bruciature su varie parti del corpo.

Le ferite includevano 57 fratture alle ossa, 71 contusioni e due ustioni sulla mano sinistra, una "da una superficie calda e piatta", l'altra probabilmente "dalla fiamma di un accendisigari". I test tossicologici inoltre hanno individuato la cannabis nel sangue di Finley che ha anche inalato fumo nelle 24 ore prima della sua morte. Il piccolo non ha retto alle continue violenze ed è stato trovato morto nella casa di famiglia di Chesterfield in una stanza sporca e disordinata mentre era ancora sporco di feci.

Secondo i giudici la coppia ha fatto di tutto per riavere i bambini e tenere lontano i servizi sociali. Le preoccupazioni delle autorità locali per la salute del piccolo, infati, avevano spinto i servizi sociali britannici a portare via il neonato dai suoi genitori poco dopo la sua nascita ma poche settimane dopo la coppia era riuscita a rifarsi riconsegnarne il bimbo tramite un'ordinanza del tribunale solo per

Successivamente i due si sarebbero coperti a vicenda evitando ogni visita dei servizi a con cavilli di ogni genere. Non solo, anche dopo la morte hanno cercato di sviare le indagini e non si sono mai mostrati dispiaciuti. Boden ad esempio ha accusato il cane di famiglia di essere saltato addosso al piccolo mentre la dona ha venduto subito passeggino e ogni cosa del piccolo.