Sesso con l’alunno 13enne, assistente 24enne smascherata dalle chat in Usa: “Cancella i video” L’inchiesta della polizia Usa è partita grazie alla segnalazione della madre del minore, preoccupata per il comportamento del figlio e per alcuni messaggi trovati sul suo telefono.

A cura di Antonio Palma

"Cancella quei video e non farli vedere a nessuno", il messaggio inviato via chat sul telefono di un 13enne, a lei affidato dalla scuola, ha smascherato l'assistente scolastico statunitense Payton Shires, ora arrestata e accusata dalla polizia di Columbus di condotta sessuale illegale con un minore. I fatti si sono consumati nel settembre scorso nello sttao dell'Ohio, dove la 24enne collaboratrice scolastica avrebbe ammesso di aver fatto sesso con il ragazzo di 13 anni.

L'inchiesta della polizia è partita grazie alla segnalazione della madre del minore, preoccupata per il comportamento del figlio e per alcuni messaggi trovati sul suo telefono. La donna infatti ha iniziato a sospettare che Shires avesse un comportamento predatorio nei confronti del figlio quando ha notato dei messaggi strani tra la 24enne e il minore.

Il ragazzo stava ricevendo consulenza scolastica dalla giovane a scuola ma il rapporto sarebbe andato ben oltre. La mamma del 13enne ha deciso di consultare il telefono del figlio, trovando dei messaggi molto preoccupanti. In alcuni di questi infatti la 24enne chiedeva al ragazzino se avesse "cancellato i video" e se qualcuno li avesse visti.

Gli inquirenti quindi hanno organizzato una chiamata tra le due donne, rimanendo all'ascolto. Durante la conversazione, l'assistente scolastico avrebbe ammesso la relazione sessuale. Anche l'adolescente, interpellato dagli agenti, ha detto agli investigatori di aver fatto sesso con la donna almeno due volte in luoghi diversi a Columbus. Gli investigatori inoltre hanno trovato un video sul telefono dell'adolescente che mostrava lui e Shires in atti sessuali.

La 24enne quindi è stata arrestata e nei prossimi giorni potrebbero essere mosse ulteriori accuse contro di lei. I registri statali mostrano che la 24enne lavorava per un programma pubblico che sostiene le famiglie in difficoltà e nella scuola del 13enne le era stato affidato il caso del minore. Shires, ora detenuta presso il Franklin County Corrections Center, è apparsa in tribunale venerdì e il giudice ha fissato per lei una cauzione di 500mila dollari.