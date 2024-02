Raid Usa contro oltre 85 obiettivi in Iraq e Siria. Biden: “Se fai male a un americano risponderemo” A una settimana circa dall’attacco di droni in Giordania che ha ucciso tre soldati americani, gli Stati Uniti hanno lanciato l’offensiva di rappresaglia contro le milizie filo-iraniane in Iraq e Siria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Le forze militari Usa hanno colpito oltre 85 obiettivi dei pasdaran iraniani e delle milizie affiliate in Iraq e in Siria. Ne dà notizia il comando centrale degli Stati Uniti, spiegando che sono stati utilizzati numerosi aerei, compresi bombardieri a lungo raggio volati dagli Stati Uniti. Le strutture colpite includono centri operativi di comando e controllo, centri di intelligence, depositi di razzi e missili, di droni e strutture logistiche dei pasdaran e gruppi affiliati.

L'operazione statunitense arriva una settimana dopo l’attacco contro una base Usa in Giordania, costato la vita a tre militari statunitensi. I bombardamenti sono iniziati nella tarda serata italiana e sono durati mezz'ora, durante la quale appunto sono stati colpiti 85 obiettivi e strutture legate ai Pasdaran e alle milizie filo-Teheran: tre in Iraq, quattro in Siria.

"Oggi è cominciata la nostra risposta" è quanto ha detto il presidente Joe Biden. "Continuerà nel momento e nel luogo prescelti. Gli Stati Uniti non sono alla ricerca di guerre in Medio Oriente o in nessun altra parte del mondo. Ma che sappiano tutti coloro che potrebbero farci del male: se farete del male agli americani, noi risponderemo".

Le autorità americane hanno assicurato che gli attacchi hanno avuto "successo" e hanno colpito con precisioni obiettivi militari in entrambi i Paesi. Il portavoce del Consiglio di sicurezza John Kirby ha detto che gli obiettivi bombardati sono stati "scelti con cura" per evitare vittime civili e che gli Stati Uniti hanno "prove inconfutabili" che fossero collegati ad attacchi contro gli americani nella regione. Ha inoltre sottolineato gli Stati Uniti avevano precedentemente informato il governo iracheno. Iraq che ha parlato di "una violazione della sovranità territoriale".

"Non tollereremo altri attacchi", ha tuonato il segretario alla Difesa Austin, mentre il presidente Biden ha fatto capire che l'operazione durerà giorni.