Raid durante un matrimonio gay, 67 arresti in Nigeria: “Qui non siamo in Occidente”

A cura di Ida Artiaco

Oltre 200 persone – secondo il bilancio aggiornato che ne dà la CNN – sono state fermate nei giorni scorsi in Nigeria per aver partecipato ad un matrimonio gay. Si tratta di una delle più grandi detenzioni di massa contro la comunità LGBTQ nel Paese africano in cui l'omosessualità è considerata illegale.

Il raid si è stato condotto nella città di Ekpan, nello stato del Delta meridionale, intorno alle 2 del mattino di lunedì durante un evento in cui due uomini si sono sposati, ha detto ai giornalisti il portavoce della polizia Bright Edafe. In 67 sono stati detenuti.

A scoprire l'evento sono stati gli stessi agenti che stavano pattugliando la zona e che hanno incontrato un uomo vestito da donna, che ha a sua volta dichiarato di essere un attore, prima di confessare di essere lì per le nozze gay.

"Abbiamo visto due sospetti e c'è una registrazione video in cui stavano celebrando un matrimonio – ha detto la donna nel corso di una conferenza stampa -. Siamo in Africa e siamo in Nigeria. Non possiamo copiare il mondo occidentale perché non abbiamo la stessa cultura", ha precisato ancora la portavoce, aggiungendo che i sospettati saranno accusati in tribunale alla fine delle indagini, mentre l'ufficio nigeriano di Amnesty International ha condannato gli arresti e ha chiesto "la fine immediata di questa caccia alle streghe", invitando la polizia a rilasciare le persone detenute.

Le relazioni omosessuali sono considerate un reato in Nigeria, dove il codice penale prevede pene fino a 14 anni di carcere per le persone condannate per aver stretto un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Già cinque anni fa aveva fatto notizia il fermo di 57 uomini accusati di omosessualità durante un raid della polizia in un hotel a Lagos.