Putin vara 2 nuovi sottomarini nucleari e ne dedica uno allo zar: “Non hanno eguali, ne faremo altri”

La Russia ha varato oggi 2 nuovi sottomarini nucleari dedicandone uno allo zar Alessandro III. Si tratta di due nuove unità che appartengono alla quarta generazione di sottomarini russi a propulsione nucleare. La cerimonia si è svolta nelle scorse ore nel cantiere navale di Sevmash a Severodvinsk, nel nord della Russia, alla presenza del presidente Vladimir Putin. Il leader russo infatti ha voluto partecipare personalmente al varo, dando il via libera alla bandiera di guerra issata sulle due unità navali.

Dopo essersi rivolto ai partecipanti alla cerimonia con un discorso di apertura, Putin ha ascoltato brevi resoconti sulle capacità dei due sottomarini nucleari e ha dato il permesso di alzare le bandiere. Infine il presidente ha rivolto agli equipaggi le parole di commiato senza nessun riferimento particolare alla guerra in corso contro l'Ucraina. "Congratulazioni per le vacanze!" Buona fortuna a voi per il vostro servizio alla Russia" ha dichiarato Putin.

I due sottomarini varati oggi andranno a rimpolpare la flotta della Russia nel Pacifico. Entrambi appartenenti alla quarta generazione di sottomarini a propulsione nucleare russa, si tratta però di due unità navali differenti. Il primo, il "Krasnoyarsk", è il secondo dei sottomarini nucleari multiuso (Nps) del progetto Yasen-M. Rispetto ai suoi predecessori, è dotato di armi elettroniche migliorate, materiali e attrezzature modernizzati.

Il secondo sottomarino nucleare, "Imperatore Alessandro III", fa parte invece del progetto "Borey-A". È la terza unità di questo progetto ed è dotato di moderni complessi di armi missilistiche e siluri, di navigazione e ingegneria radio e di armi idroacustiche, oltre ad avere elevate caratteristiche di manovrabilità e invisibilità acustica.

Come spiegano dal Cremlino, l'iniziativa di intitolare la nave all'imperatore Alessandro III è stata dello stesso Putin. Il presidente ha espresso questa idea nel 2014 durante un incontro con esponenti della cultura a Yalta. Per l'occasione è stata restaurata la bandiera dell'ultima nave della Marina imperiale russa, chiamata proprio "Imperatore Alessandro III".

"Queste formidabili unità missilistiche, che non hanno eguali nella loro classe, entrano in servizio come parte della nostra Marina ma nei prossimi anni verranno varate altre tre navi della classe Borey-A, mentre contemporaneamente verranno costruite cinque navi della classe Yasen-M" ha detto Putin.