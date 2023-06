Polizia organizza corso su sicurezza delle armi per i cittadini ma il bersaglio è la foto di un nero Protagonista dei fatti la polizia di Villa Rica, In Usa, che ha organizzato l’evento pubblicando poi alcune foto dei partecipanti sulla sua pagina Facebook. Negli scatti si vedevano cittadini che, istruiti dagli agenti, puntavano le pistole contro obiettivi al poligono di tiro rappresentati dalla foto a grandezza naturale di un nero con una pistola e un berretto.

A cura di Antonio Palma

Un dipartimento di polizia della Georgia, in Usa, è finito nella bufera dopo aver pubblicato sui suoi profili social le foto di un evento sulla sicurezza delle armi da fuoco rivolto ai cittadini e organizzato nel suo poligono di tiro utilizzando però l'immagine di un uomo nero come bersaglio. L'episodio inevitabilmente ha scatenato una valanga di polemiche e anche accuse di razzismo costringendo il Dipartimento di polizia a cancellare le foto e a scusarsi.

Protagonista dei fatti la polizia di Villa Rica, cittadina a circa 50 km a ovest di Atlanta che sabato scorso ha organizzato l'evento pubblicando poi alcune foto dei partecipanti sulla sua pagina Facebook. Negli scatti si vedevano cittadini che, istruiti dagli agenti, puntavano le pistole contro obiettivi al poligono di tiro, peccato però che questi ultimi erano tutti rappresentati dalla foto a grandezza naturale di un nero con una pistola e un berretto.

Gli scatti non sono passati inosservati e alla polizia sono arrivate pesantissime critiche fino a costringere il dipartimento alla rimozione delle immagini e alle scuse. "Non è mai stata nostra intenzione essere insensibili, provocatori od offensivi nei confronti di nessuno. Ci scusiamo per qualsiasi offesa che potremmo aver causato" recita una nota.

Secondo il capo della polizia di Villa Rica, Michael Mansour, i bersagli con uomini neri sono usati in tutto lo stato per l'addestramento e che durante la lezione il dipartimento ha usato anche altri bersagli raffiguranti individui che erano bianchi e asiatici ma l'agente che ha pubblicato le foto ha erroneamente pubblicato solo quelle dei bersagli neri.

"È solo un errore innocente, ma è stato un errore", ha detto Mansour a NBC News, aggiungendo: “Sono molto trasparente nel dire che abbiamo sbagliato. Ma in nessun momento accetterò che le persone mi dicano che sono un razzista, o che il nostro dipartimento è razzista perché abbiamo commesso un errore".

Le polemiche però non si fermano e anche il sindaco della cittadina e la NAACP, l'Associazione nazionale per la promozione delle persone di colore, hanno ricordato che questi tipi di bersagli sono stati utilizzati da altri dipartimenti di polizia negli Stati Uniti ma sono stati già ritenuti inappropriati dal punto di vista razziale e quindi inaccettabili.