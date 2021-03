Punito dalla mamma per aver commesso un atto di bullismo a scuola, un bambino di 11 anni di Vitry-sur-Seine, alle porte di Parigi, si è lanciato dalla finestra al quarto piano della casa in cui vive; prima, però, ha lasciato sulla scrivania della sua camera da letto una lettera di scuse al compagno di classe che aveva molestato alcune ore prima. È accaduto ieri nella cittadina a sud della capitale francese: il bambino è stato trasportato all'ospedale Necker di Parigi ed è ora ricoverato in condizioni disperate: stando a quanto riferisce Le Parisien i medici hanno fondati timori che possa non farcela a sopravvivere a causa delle gravissime lesioni subite.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 marzo: intorno alle 18 e 30 infatti una donna ha avvisato la mamma del bambino che suo figlio si era appena gettato dal quarto piano della palazzina in cui abitava, schiantandosi sul marciapiede. A prestargli i primi soccorsi è stata un'infermiera di passaggio, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza che ha trasportato il bimbo in ospedale con la massima urgenza.

La lettera di scuse poi il tentato suicidio

Stando a quanto accertato una manciata di minuti prima del tentato suicidio la mamma aveva severamente rimproverato suo figlio, che la mattina stessa era stato punito a scuola per aver molestato un suo compagno di classe. Dopo aver redarguito l'undicenne, la madre l'ha spedito nella sua stanza chiedendogli di non uscire, poi è andata a farsi una doccia. È stato in quel frangente che il bambino si è seduto alla sua scrivania, ha scritto una lettera di scuole al suo coetaneo bullizzato poche ore prima poi ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto. Anche la mamma, traumatizzata per il gesto del figlio, ha accusato un malore ed è stata accompagnata all'ospedale. Sul caso è stata aperta un'inchiesta che dovrà stabilire con esattezza cosa è avvenuto.