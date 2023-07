Nato, Erdogan dà il via libera all’adesione della Svezia: l’annuncio di Stoltenberg Il segretario generale della Nato ha descritto la decisione come un “passo storico” per l’ingresso della Svezia nell’Alleanza Atlantica. Il presidente turco Erdogan ha assicurato che inoltrerà al parlamento la richiesta della Svezia e ne assicurerà la ratifica.

A cura di Antonio Palma

Erdogan dà il via libera all'adesione della Svezia alla Nato, l'annuncio è arrivato questa sera per bocca del segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg al termine di una intensa giornata di colloqui serrati a tre tra lo stesso Stoltenberg, il primo ministro svedese Ulf Kristersson e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla vigilia del vertice Nato a Vilnius, in Lituania.

"Sono felice di annunciare che il presidente Erdogan ha concordato di concedere l’ingresso della Svezia nella Nato il prima possibile" ha detto luendedì sera il segretario generale della Nato al termine dell’incontro trilaterale di oggi, aggiungendo che la decisione "rende tutti gli alleati Nato più forti e più sicuri". Erdogan dunque ha accettato di mettere da parte il suo veto e di raccomandare al suo parlamento l'approvazione della richiesta svedese.

Svezia nella Nato, Erdogan assicurerà la ratifica del Parlamento turco

Secondo quanto comunicato da Stoltenberg, il presidente turco Erdogan ha assicurato che inoltrerà al parlamento turco la richiesta della Svezia a fare parte della Nato e ne "assicurerà la ratifica". "Il presidente Erdogan ha accettato di inoltrare il protocollo di adesione alla Nato della Svezia alla Grande Assemblea nazionale (il parlamento turco) il prima possibile e di lavorare a stretto contatto con l'assemblea per garantirne la ratifica", ha affermato infatti Stoltenberg.

Il segretario generale ha descritto quello di stasera come un "passo storico", ma ha sottolineato che non è possibile fornire una "data esatta" di quando la Svezia potrebbe aderire definitivamente all'Alleanza atlantica. "Svezia e Turchia hanno collaborato strettamente per affrontare le legittime preoccupazioni di sicurezza della Turchia. Come parte di quel processo, la Svezia ha emendato la sua costituzione, ha cambiato le sue leggi, ha ampliato in modo significativo la sua operazione anti-terrore contro il PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) e ha ripreso le sue esportazioni di armi verso la Turchia" ha spiegato Stoltenberg.

La Turchia e l'Ungheria sono attualmente gli unici due membri della Nato che devono ancora ratificare la domanda di adesione della Svezia. Ma "l'Ungheria ha chiarito che non sarà l'ultima a ratificare"ha assicurato il segretario Nato, aggiungendo: "Penso che il problema sarà risolto".

La Svezia sosterrà la Turchia per l'ingresso in Ue

Per quanto riguarda la richiesta turca di legare il via libera della Svezia nella Nato all'adesione di Ankara all'Ue, il Segretario generale della Nato ha spiegato che "Non sta alla Nato commentare il processo di ingresso della Turchia nell’Ue ma la Svezia ha concordato, come membro dell’Ue, di sostenere il processo di ingresso di Ankara". Il presidente turco prima dell'incontro infatti aveva detto: “Prima, apriamo la strada alla Turchia nell'Unione Europea e poi spianeremo la strada alla Svezia così come abbiamo fatto con la Finlandia”. Secondo fonti turche, l'intesa prevede un sostegno attivo da parte di Stoccolma per una Turchia in Ue e un impegno svedese anche nell’allargamento dell’Unione doganale e alla liberalizzazione dei visti per Ankara.

Biden: "Non vedo l'ora di dare il benvenuto al 32° alleato della Nato"

La notizia è stata accolta immediatamente con favore da parte del Presidente Usa Joe Biden che, dopo aver tenuto colloqui dell'ultimo minuto con Erdogan durante il suo volo verso l'Europa, si è affrettato ad appoggiare l'annuncio di Stoltenberg. “Sono pronto a lavorare con il presidente Erdogan per migliorare la difesa e la deterrenza nell'Eurozona atlantica. Non vedo l'ora di dare il benvenuto al Primo Ministro Kristersson e alla Svezia come nostro 32° alleato della NATO. E ringrazio il segretario generale Stoltenberg per la sua ferma leadership” ha detto Biden