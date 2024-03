“Mio figlio Ali è morto di fame a Gaza ma il mondo intero è rimasto a guardare” Un padre palestinese ha raccontato il calvario del figlio, morto di fame in un ospedale pediatrico della Striscia di Gaza. “Ali è morto davanti al mondo intero, che continuava a vederlo morire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

"Mio figlio è morto di fame. Qual è il destino degli altri bambini? Troveranno qualcuno che li salverà o moriranno anche loro?". A dirlo, in un'intervista registrata per Gaza Lifeline della BBC Arabic, il padre di Ali, un bambino palestinese recentemente morto per malnutrizione e disidratazione nell'unico ospedale pediatrico rimasto ancora parzialmente funzionante a Gaza nord. L'uomo ha lanciato un appello affinché la comunità internazionale si mobiliti per far arrivare nell'enclave costiera palestinese aiuti umanitari ogni giorno più urgenti, nel quadro di quella che le Nazioni Unite descrivono già come una carestia: una carestia non incidentale, né dovuta a fattori climatici, bensì alle operazioni militari di Israele e alla passività dei suoi alleati occidentali, Stati Uniti in primis.

"Ali è nato in tempo di guerra – ha aggiunto il padre – e sua madre non aveva né cibo né altro da mangiare, cosa che gli ha causato un collasso renale". Le condizioni di salute del bimbo erano quindi assai precarie da tempo, ma naturalmente si sono aggravate negli ultimi cinque mesi: "La vita di Ali è peggiorata giorno dopo giorno. Abbiamo provato a farlo curare negli ospedali, ma non c'è stato alcun aiuto… Ali è morto davanti al mondo intero, che continuava a vederlo morire".

OMS: "A Gaza almeno 10 bambini morti di fame"

Ieri Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha informato che nel nord della Striscia di Gaza molti bambini stanno morendo di fame a causa del blocco all'arrivo di aiuti umanitari imposto da Israele: dopo un'ispezione da parte dei funzionari dell'OMS negli ospedali Al-Awda e Kamal, infatti, è emerso uno scenario terrificante. Almeno dieci bambini, tra i quali il piccolo Ali, sono deceduti a causa della malnutrizione; secondo il Ministero della Salute della Striscia di Gaza però i minori morti di fame sarebbero in totale almeno 16, se a quelli nel nord si aggiungono le vittime del sud.

Ghebreyesus ha denunciato "gravi livelli di malnutrizione, bambini che muoiono di fame, grave carenza di carburante, cibo e forniture mediche, edifici ospedalieri distrutti" nel nord di Gaza, dove sopravvivono sempre più a fatica 300mila persone, mentre gli aiuti umanitari vengono fatti entrare da Israele col contagocce.