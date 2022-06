Minivan contro camion, 3 sorelle muoiono in un incidente stradale durante una vacanza in Guatemala Tre sorelle americane, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono morte in un incidente stradale in Guatemala dove si trovavano per visitare i nonni materni: il minivan nel quale viaggiano si è scontrato con un camion. Il dolore della mamma: Sono devastata”.

A cura di Ida Artiaco

Quella che doveva essere una vacanza di famiglia si è trasformata in tragedia per tre sorelle americane, originarie della California del Sud. Natalie, Katherine e Tiffany, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono morte mentre si trovavano in Guatemala. Erano a bordo di un minivan insieme al nonno, anche lui deceduto dopo lo schianto, quando la vettura ha impattato contro un camion. È successo domenica scorsa: secondo la stampa locale, le tre ragazze si trovavano lì per visitare la famiglia della madre per il fine settimana, come riporta l'emittente ABC7.

La maggiore, Tiffany, era tecnicamente la zia delle altre due, ma la madre di Natalie e Katherine le ha cresciute come se fossero tre sorelle, cosa che loro stesse sentivano. "Erano davvero umili e molto unite", ha detto Cindy Gonzalez, una zia delle tre giovani vittime. "Non ci sono parole per descrivere la tragedia che stiamo vivendo in questo momento".

Secondo le autorità guatemalteche, l'autista del camion è stato arrestato in relazione all'incidente mortale. Intanto, la madre delle ragazze ha anche creato una pagina su GoFundMe per aiutare la famiglia a raccogliere i soldi necessari per pagare il funerale alle tre sorelle. "Sono veramente devastata e piango la perdita delle persone a me più vicine che sono state portate via così all'improvviso. La mia figlia più piccola aveva appena finito il liceo e stava per andare all'università insieme alle altre sue sorelle, ha scritto la donna sulla piattaforma di raccolta fondi, aggiungendo: "So che sono in un posto migliore e sono grata di sapere che mio padre è con loro a vegliare su di loro proprio come ha vegliato su di me".

Finora sono stati messi insieme oltre 42mila dollari. Una volta raggiunta la quota necessaria, saranno trasferite a Los Angeles per la sepoltura. "Apprezzo molto l'aiuto che ci stanno dando", ha detto ancora Gonzalez. "L'unica cosa che posso dire è che apprezziamo tutto ciò che è stato fatto per la mia famiglia".